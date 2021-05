Manifestantes incendeiam ônibus em protesto contra morte de jovem em SP

Manifestantes atearam fogo em um ônibus no Jardim Irene, na zona sul de São Paulo, nesta terça-feira (18), em protesto contra a morte de um jovem durante uma abordagem policial na região, no último fim de semana. As informações são do G1.

A ação teria ocorrido por volta das 18h35, quando o veículo que operava na linha 6820/10 Jd. das Rosas – Terminal Capelinha foi abordado por um grupo de pessoas que botou fogo no ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e quatro viaturas foram mobilizadas para apagar as chamas, que tomaram todo o veículo. Ninguém se feriu.

Ainda de acordo com o G1, por volta das 19h50, houve um princípio de confronto entre a polícia e alguns manifestantes. De acordo com a prefeitura da capital, outro ônibus foi depredado também na zona sul, por volta das 18h25. Vidros foram quebrados e ninguém ficou ferido.

A SPTrans, empresa que administra a frota de transporte público municipal, disse que “repudia atos de vandalismo e contata a Polícia Militar em tais circunstâncias”.

