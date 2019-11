Manifestantes fazem protesto no Centro do Rio contra Bolsonaro e ‘novo AI-5’

Rio – Cerca de mil manifestantes se reuniram na Candelária, no Centro, na noite desta terça-feira, pedindo justiça para o caso Marielle e também criticando o filho do presidente da República, o deputado Eduardo Bolsonaro, que declarou que um novo AI-5 seria necessário, caso protestos populares tomassem rumos parecidos com os do Chile. Estavam previstos protestos simultâneos em várias outras cidades do país.