Manifestantes destroem loja do Carrefour em SP após protesto

Uma unidade do mercado Carrefour em São Paulo foi depredada por manifestantes nesta sexta-feira (20) após ato da Consciência Negra. O ato aconteceu após a morte de João Alberto Silveira Freitas, espancado por dois seguranças em uma loja da rede em Porto Alegre (RS). As informações são da CNN.

A manifestação pacífica tinha saído do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e se dirigiu a uma unidade do supermercado localizado no Shopping Jardim Pamplona. Um pequeno número de pessoas quebraram vidros da fachada do supermercado, invadiram o estabelecimento e derrubaram produtos das prateleiras. Houve um princípio de incêndio, mas até o momento ninguém ficou ferido.

Manifestantes ateiam fogo no Carrefour da Pamplona, região do Jardins em São Paulo, em ato contra o racismo e pelo #DiadaConscienciaNegra pic.twitter.com/efL6O2zfna — Democratize (@agdemocratize) November 20, 2020

"FOGO NOS RACISTAS!"



Após o assassinato de João Freitas no Carrefour de Porto Alegre, manifestantes ateiam fogo no Carrefour da Pamplona, em São Paulo.



João Freitas foi espancado e assassinado por dois seguranças na noite de ontem (19), véspera do Dia da Consciência Negra. pic.twitter.com/G6nZHDsqmO — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) November 20, 2020

