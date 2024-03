Manifestantes de Ayotzinapa derrubam a porta do palácio presidencial no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/03/2024 - 12:39 Para compartilhar:

Algumas dezenas de pessoas que se manifestavam contra a tragédia de Ayotzinapa derrubaram, nesta quarta-feira (6) com uma caminhonete, uma das portas do Palácio Nacional mexicano, durante a coletiva de imprensa do presidente Andrés Manuel López Obrador, que denunciou um “plano de provocação”.

Em imagens divulgadas pela rede Milenio, observa-se como o veículo bate em uma das entradas, por onde entrou posteriormente um grupo de manifestantes encapuzados e aparentemente alguns familiares dos 43 alunos da escola de Ayotzinapa desaparecidos em 2014.

