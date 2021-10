Manifestantes criticam alta de preços: ´A culpa é do Bolsonaro’

A crise econômica vivida no Brasil é um dos alvos de protesto nos atos contra o governo de Jair Bolsonaro que tomam grande parte do País neste sábado, 2. Manifestantes exibem cartazes na criticando o presidente pela alta de preços nos combustíveis, do gás de cozinha, energia elétrica e de alimentos.

Nas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues compartilhou uma foto de uma manifestante segurando um cartaz com críticas pelos preços altos. “O nosso povo precisa COMER! As famílias brasileiras precisam ter acesso ao mínimo necessário para sobreviver! Tá tudo caro, e a culpa é do Bolsonaro! Chega! #2OutForaBolsonaro”, escreveu.

O nosso povo precisa COMER! As famílias brasileiras precisam ter acesso ao mínimo necessário para sobreviver! Tá tudo caro, e a culpa é do Bolsonaro! Chega! #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/fCyjk2emAa — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) October 2, 2021

