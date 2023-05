Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 17:32 Compartilhe

O sábado foi marcado por protestos contra a coroação do Rei Charles III, no Reino Unido. Dentro das manifestações contra a monarquia inglesa, uma se destacou a trazer a imagem de Pelé em cartazes. Nas mensagens, foi possível observar a frase ‘God save the king Pelé’, na tradução: ‘Deus salve o rei Pelé’.

O movimento vem ganhano força nos últimos anos e antes da cerimônia de coroação do novo rei do país, manifestante se posicionaram contra o regime. Pessoas também criticaram a ação da polícia para conter os manifestantes. De acordo com acusações, os agentes chegaram a confiscar cartazes e faixas no ato.

+ Santos homenageia legado de Pelé com “Sala do Trono” no Memorial das Conquistas; veja imagens

Além das mensagens citando o Rei do Futebol, também foi possível observar o uso da hashtag #NotMyKing (Não é meu rei) e frases pedindo o fim da monarquia no país no protesto.

Grupos que reividicam questões ambientais como o “Just Stop Oil” também estiveram presentes no ato. A preservação ambiental foi uma das pautas do protesto.

+ Veja curiosidades da trajetória de Pelé, o maior jogador da história

Pelé morreu no dia 29 de novembro de 2022 após não sobreviver consequências de um câncer no cólon. Ele foi homenageado nas citações durante o protesto. Em vida, o brasileiro foi tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira e marcou época no futebol, sendo conhecido como “rei” do esporte.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias