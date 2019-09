Manifestantes causam destruição em protestos em Hong Kong

PEQUIM, 22 SET (ANSA) – Centenas de manifestantes atearam fogo em uma bandeira chinesa e vandalizaram um shopping em Hong Kong, neste domingo (22), durante o 16º fim de semana consecutivo de protestos pró-democracia. O governo precisou reforçar o controle policial e reduzir as conexões ferroviárias e de ônibus com o aeroporto do território, na tentativa de evitar mais uma manifestação no local, já que é um dos principais alvo dos militantes. Os protestos não autorizados de hoje foram iniciados de forma pacífica, mas acabaram com uma série de confrontos violentos. A polícia de Hong Kong lançou bombas de gás lacrimogêneo e tiros de borracha no shopping New Town Plaza e fechou a estação de metrô ligada à periferia de Sha Tin. Escadas rolantes foram destruídas, assim como câmeras de segurança e máquinas de venda de ingressos. Outros centros comerciais também foram alvos dos protestos, como o V Walk, em Nam Cheoung, e o luxuoso Elements, em West Kowloon.

As manifestações foram desencadeadas por um projeto de extradição agora retirado, mas se transformaram em uma campanha pró-democracia mais ampla. Os atos se tornaram o maior desafio ao governo da China desde que a soberania de Hong Kong foi devolvida pela Grã-Bretanha em 1997. (ANSA)