Manifestantes bloqueiam ruas em novo protesto em Hong Kong

PEQUIM, 12 NOV (ANSA) – Um dia após violentos protestos, milhares de manifestantes voltaram às ruas de Hong Kong nesta terça-feira (12) para fazer um novo apelo por uma greve geral. Uma multidão se reuniu no centro do território, bloqueando a área entre a estrada Des Voeux Central e a Pedder Street.

Ativistas utilizaram as redes sociais para encorajar estudantes a boicotar aulas e participar dos protestos. Pequenos grupos de jovens mascarados já foram vistos pelas ruas. Nas proximidades de uma universidade, as autoridades dispararam gás lacrimogêneo para tentar dispersar os manifestantes. Os serviços de transporte público continuam com atrasos e muitos ainda permanecem inativos.

Ontem (11), um manifestante foi queimado e outros dois ficaram gravemente feridos pela polícia local. Segundo a imprensa de Hong Kong, jovens atearam fogo a um homem pró-Pequim na localidade de Ma On Shan. Em meio aos protestos, os Estados Unidos expressaram “forte preocupação” com a crescente violência em Hong Kong e pediram “medidas maiores tanto para as forças de segurança quanto para os manifestantes”. “Os EUA estão acompanhando a situação com grande preocupação”, disse Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado, em comunicado, convidando as partes a dialogar. “Condenamos a violência de cada parte, expressamos proximidade às vítimas, independentemente de suas inclinações políticas, e convidamos todas as partes – policiais e manifestantes – a exercer maior moderação”, acrescentou. Os protestos no território começaram em junho contra um projeto de lei, já retirado, para permitir a extradição de réus para a China continental, mas desde então se transformaram em manifestações mais amplas, com ativistas exigindo democracia e responsabilidade policial em Hong Kong. (ANSA)