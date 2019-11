Manifestantes bloqueiam Parlamento do Líbano

BEIRUTE, 19 NOV (ANSA) – Centenas de manifestantes protestaram nesta terça-feira (19) diante do Parlamento do Líbano, em Beirute, contra uma votação que deveria ocorrer hoje sobre um polêmico projeto de lei que concede anistia a uma gama de crimes comuns e financeiros.

Os manifestantes cercaram os acessos à Nejmeh Square para impedir que deputados entrassem no Parlamento. Sem quórum para a sessão, o presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, adiou a votação. Já o secretário-geral Adnane Daher disse que as “condições de segurança” contribuíram para a mudança de data. O protesto ocorre na esteira de uma série de manifestações contrárias ao governo e à corrupção que já duram mais de um mês e inflam a política libanesa. O primeiro-ministro Saad Hariri renunciou devido à pressão popular, que exige uma renovação da classe política e culpa os atuais líderes pela ineficácia de tirar o país de uma crise econômica. O projeto de lei que seria analisado hoje concede anistia a pessoas com dívidas de impostos, o que parte da população acredita que agrava a corrupção no Líbano. (ANSA)