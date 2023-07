Manifestantes ateiam fogo à embaixada sueca em Bagdá

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ESTOCOLMO, 20 JUL (ANSA) – Manifestantes atearam fogo à embaixada da Suécia em Bagdá, e o Iraque expulsou o embaixador sueco no país, na véspera de mais uma queima pública do Alcorão, livro sagrado do Islã, marcada para acontecer em Estocolmo.

A Suécia também já havia solicitado o retorno do embaixador nesta quinta-feira (20).

Outra queima pública, realizada por um refugiado iraquiano que mora na Suécia, já havia acirrado os ânimos entre os dois países em 28 de junho.

Em meio aos movimentos, o Iraque ameaçou romper relações com a Suécia caso novas cópias do livro sejam queimadas.

O país condenou, no entanto, “com a máxima firmeza”, o incêndio à embaixada e pediu que as forças de segurança abram uma investigação para identificar os autores.

Em nota, o governo diz que “vai tomar todas as medidas necessárias para jogar luz sobre as causas e autores do incidente”.

O Ministério das Relações Exteriores sueco disse à AFP que o pessoal da embaixada está em segurança e em constante contato com a pasta.

Apesar dos protestos, a imprensa da Suécia informa que a queima pública programada para amanhã, realizada pelo mesmo autor da manifestação de junho, ainda vai acontecer. (ANSA).

