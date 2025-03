Manifestante vestido de Pikachu viraliza nas redes ao correr da polícia na Turquia

Um manifestante vestido de Pikachu viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 27, após aparecer correndo da polícia durante um protesto na Turquia.

A cena teria sido registrada pelo fotojornalista Ismail Koçeroglu. Ele estaria acompanhando as manifestações contra o presidente Recep Tayyip Erdogan.

O protesto acontecia em meio a outras manifestações que estão tomando conta do país depois da prisão de Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul e um dos principais adversários políticos de Erdogan.

Pika la revolución!

“Someone dressed as Pikachu resisting the police violence. 8th day of the Turkish uprising” pic.twitter.com/WwY4v97HS5

— Jackie Singh 🇺🇸 (@HackingButLegal) March 27, 2025