Manifestante interrompe noticiário de TV russa com pôster anti-guerra

Um fato inusitado aconteceu na última quarta-feira (14) durante uma transmissão de telejornal na Rússia. Uma funcionária que não apoia a guerra contra a Ucrânia entrou nos estúdios com um cartaz escrito “No War” (sem guerra, em português) e a seguinte mensagem: “Stop the war. Don’t believe the propaganda. Here they are lying to you.” (Parem a Guerra. Não acredite na propaganda. Aqui eles estão mentindo para você).

A violação de segurança foi um incidente incomum na emissora que é controlada pelo Estado.

A OVD-Info, que monitora detenções em protestos da oposição, identificou a mulher como Marina Ovsyannikova, editora do Channel One. A jornalista, que foi detida pode, ainda, ser acusada de acordo com a legislação que proíbe atos públicos que visam “desacreditar o uso das forças armadas da Rússia”.

Com informações da AFP

