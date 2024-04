Manifestações marcam 79º aniversário de morte de Mussolini

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/04/2024 - 13:01 Para compartilhar:

COMO, 28 ABR (ANSA) – Saudações romanas (cumprimento apropriado e popularizado por fascistas e nazistas), gritos de “presente”, momentos de silêncio e rosas vermelhas marcaram o 79º aniversário da morte de Benito Mussolini e sua amante Claretta Petacci, homenageados por nostálgicos do fascismo em cidades italianas.

O ditador fascista e sua amante foram fuzilados em Giulino di Mezzegra e 16 líderes do regime foram executados por partisans em Dongo. Cerimônias relembraram as mortes nas duas cidades na província de Como.

Em Giulino di Mezzegra 200 nostálgicos homenagearam os mortos no local da execução, inclusive com uma missa.

No Lago de Como, onde a coluna alemã com Mussolini e outros líderes foi interceptada em 27 de abril de 1945, e onde no dia seguinte ocorreram as execuções, cerca de 70 manifestantes compareceram, sob chuva torrencial.

Também houve uma manifestação antifascista do outro lado do lago, em frente à prefeitura onde Mussolini foi levado após a prisão. Cerca de 250 manifestantes da Associação Nacional dos Partisans Italianos (Anpi), de siglas de oposição como Partido Democrático (PD) e Movimento 5 Estrelas (M5S) compareceram com bandeiras, faixas, cânticos, coros e apitos.

Já em Predappio, na Emilia-Romagna, cerca de 150 apoiadores do fascismo se reuniram, incluindo Orsola Vittoria Mussolini, neta de Vittorio, o filho mais velho de Benito Mussolini.

Com faixas e bandeiras, reuniram-se em frente à igreja da cidade e andaram alguns quilômetros, chegando ao cemitério de San Cassiano, onde está a cripta da família. (ANSA).