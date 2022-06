Manifestações culturais ganham espaço em festas juninas no Nordeste

Junho chegou dando início ao período de comemoração das festas juninas. Muita fé, alegria e diversão tomam contas dos arraiais. As bandeiras coloridas, barracas de palha, fogos de artifício, camisas xadrez, chapéus de palha ou de couro e comidas típicas ajudam a compor o cenário.

Em todos os cantos, diferentes manifestações culturais ganham espaço nos terreiros. Neste ano, a festa ganha um apelo maior, pois é realizada após dois anos de paralisação por causa da pandemia de covid-19.





No Nordeste, os festejos juninos compreendem os dias de Santo Antônio (13), São João (24) e São Pedro (29) e exaltam a identidade da região. As celebrações são embaladas por forrós, quadrilhas, grupos de coco, tambor de crioula e batalhões de bumba-meu-boi.

Entre as festas mais populares se destacam as de São Luís (MA), Caruaru (PE), Campina Grande (PB), os principais destinos para turistas e amantes dos festejos juninos. Além destes, há muita comemoração na Bahia, no Ceará, em Alagoas, e nos demais estados da região.

É importante lembrar que, em razão da pandemia, muitos organizadores criaram espaços para aplicação da vacina contra a covid-19. Em outros locais, será cobrada a apresentação de comprovante de vacinação para participar.

Maranhão

No Maranhão, as festas começaram na última sexta-feira (27) e devem durar até 60 dias, com mais de 500 atrações, incluindo apresentações nos meses de junho e julho em mais de 70 arraiais no estado.

A figural central da festa é o boi-bumbá, que este ano volta devidamente vacinado. Dividido em diversos sotaques – como são chamados dos estilos de tocar – entre eles, os da baixada, matraca, zabumba, costa-de-mão e orquestra, o boi já chega urrando e com bastante vontade de dançar pelos terreiros aos som de matracas, pandeirões, zabumbas, tambores onça, instrumentos de sopro e maracás.

No enredo, Pai Francisco, que trabalha em um fazenda, mata o boi preferido do patrão, para atender a um pedido de sua esposa. Grávida, Catirina deseja comer a língua do boi. Como bom companheiro, Francisco mata o boi e arranca sua língua para atender ao pedido de Catirina.

Após o sumiço do animal, o patrão indaga a Francisco sobre o que aconteceu e descobre o destino de seu boi preferido. Ele ameaça, e cobra Francisco para que lhe devolva o animal vivo. Em resumo: pajés e índios curandeiros são convocados e, através cantorias e danças, trazem o boi novamente à vida.

Festa com intenso sincretismo religioso, o São João, no Maranhão, liga a devoção aos santos Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal com os cultos religiosos afro-brasileiros no estado, como o Tambor de Mina e o Terecô. É a celebração de uma cultura ancestral que, além de entretenimento, constitui um elo de grande ligação espiritual entre os santos e devotos.

Entre os grupos de destaque, estão os bois de Leonardo, da Floresta, de Axixá, de Santa Fé, da Madre Deus, da Fé em Deus, de Pindaré, da Maioba, de Maracanã, da Ribamar, de Morros, da Pindoba, de Iguaíba, Upaon Açu. Guimarães, entre outros. Mas não é só, a festa também conta a apresentação de grupos de tambor de crioula, cacuriá, dança do coco, quadrilhas, dança portuguesa, entre outras atrações.

Na Grande São Luís, serão mais de 20 arraiais oficiais que vão receber atrações juninas. Segundo o governo, a programação oficial, deve ocorrer entre 2 a 31 de julho, de quinta-feira a domingo, para a maioria dos arraiais.

O governo anunciou um investimento de R$ 25 milhões na festa. A expectativa é que gere um lucro de R$ 100 milhões.

Pernambuco

Em Caruaru, cidade situada no Agreste pernambucano, as festas começar amanhã (4) e prosseguem até o dia 2 de julho. Batizada de São João do Reencontro, a festa terá 24 polos, distribuídos pelo município pernambucano, e vai contar com diversas atrações, como quadrilhas, grupos de forró e shows de Elba Ramalho, Alceu Valença, Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira, Azulão e Fulô de Mandacaru, Wesley Safadão, Calcinha Preta, João Gomes, Dorigival Dantas, Nattan e Zé Vaqueiro.

O governo estima o investimento R$ 250,00 milhões ao longo do mês.

Apesar da animação com o retorno da festa de São João, a alegria divide espaço com a consternação e solidariedade com as pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região do Grande Recife e outros municípios do estado, que vitimaram mais de 120 pessoas.

Em Recife, a prefeitura suspendeu a festas de São João por causa da catástrofe. As chuvas também levaram à suspensão ou cancelamento das festas juninas em outros municípios pernambucanos, como Paulista, Paudalho, Vivência e Araçoiaba.

Como forma de ajudar às vítimas, a Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru informou que vai montar pontos de arrecadação de doações nos polos das festas.

Paraíba

Em Campina Grande, os festejos juninos terão 31 dias, realizados entre os dias 10 de junho e 10 de julho. A festa vai homenageia o cantor Genival Lacerda, que morreu em decorrência da covid-19, no início de 2021.

Uma estrutura foi montada para receber os visitantes, chamada de Parque do Povo. Ela terá, de um lado, um palco principal centralizado, com espaço para camarotes e com entrada paga. Na outra ponta, ficam a cidade cenográfica, com uma réplica da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, um espaço para crianças, duas palhoças para as apresentações dos trios de forró e as barracas e restaurantes..

Entre as atrações, estão confirmados shows de Juliette, Elba Ramalho, Assisão, Israel e Rodolfo, Dorgival Dantas, Santanna, Xand Avião, Flávio José e Wesley Safadão, que vai tocar no encerramento. A cantora Elba Ramalho, como já é tradição, vai se apresentar no dia 23 de junho, véspera de São João. A expectativa da prefeitura é que a festa movimente cerca de R$ 300 milhões na economia de Campina Grande.

Na capital João Pessoa, será realizado o São João Multicultural, no período de 12 a 24 de junho. A programação começa com a abertura do Festival de Quadrilhas, no dia 12. Também haverá shows de artistas como Elba Ramalho, Ranniery Gomes, Bell Marques, Luka Bass, Berinho Lima, e de grupos como Banda Encantus, Swing Nordestino, Forró Caçuá e Brasas do Forró.

Ceará

No Ceará, o movimento maior é o dos festivais de quadrilhas juninas, com destaque para a festa no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza e o São João de Mossoró.

Em Maracanaú, o São João reúne apresentações de quadrilhas, no Quadrilhódromo e shows. Este ano, a abertura da festa foi nesta sexta-feira, com apresentações até o dia 19 de junho. O local é a Cidade Cenográfica montada como palco das apresentações, com arena de shows com capacidade para 100 mil pessoas.

Entre as atrações estão Wesley Safadão, Xand Avião, Mari Fernandez, Felipe Amorim, Nattan, Zé Vaqueiro, Zé Cantor, Eric Land, Eliane, Beto Barbosa, Raça Negra, Lorim Vaqueiro, Isabela Serpa, John Modão, Ciro Lima, Caninana, Zé Airton & Wesley, Preto Jóia, Janaina Alves, Raíssa, Lagosta Bronzeada, Hannah, Bate o Pé e Caio Brito. A prefeitura informou que o evento tem previsão de receber mais de 1,2 milhão de pessoas

Em Fortaleza, a prefeitura organizou o Arraiá da Juventude 2022, com mostra competitiva de quadrilhas. O evento será entre os dias 18 de junho e 16 de julho, aos sábados, nos espaços da Rede Cuca.

A mostra competitiva contará com 30 quadrilhas, sendo 20 na categoria adulta e 10 na infantil. Além das quadrilhas, o evento também terá a apresentação de grupos regionais de dança e música, feira de atividades recreativas e gastronômica, com comidas típicas.

Em Mossoró, a prefeitura realiza o evento Mossoró Cidade Junina 2022, que começa no sábado (4) e permanece até o dia 25 de junho. A festa tem início com o tradicional Pingo da Mei Dia, que leva multidão ao Corredor Cultural, na avenida Rio Branco. No encerramento, a festa fica por conta do evento Boca da Noite.

Além de shows de artistas como Alceu Valença, Dorgival, Wesley Safadão, Xade Avião, de grupo como Cavaleiros do Forró, a festa na cidade também inclui um Festival Independente de Quadrilhas Juninas.

O festival reunirá mais de 90 apresentações, de várias cidades do Ceará e até de outros estados, que se apresentam em uma arena especialmente montada para recebê-las. Entre as cidades participantes estão São Paulo do Potengi, Guamaré, Pedro Velho, Angicos, Monte Alegre, Natal, São Miguel, Assú, Caucaia, Baraúna, Brejinho, Areia Branca, Encanto, Felipe Guerra, Parnamirim, Barcelona, Mossoró, Fortaleza, Recife, Juazeiro, Itatira, Jaguaribe, Limoeiro, Tabuleiro do Norte, Campina Grande, João Pessoa, Maracanaú, Canindé, Russas e Maceió.

Alagoas

Em Alagoas, apesar das fortes chuvas que atingiram a região de Maceió, a prefeitura disse que vai manter a programação de São João. O Ministério Público do Estado (MP-AL) chegou a recomendar a suspensão dos festejos, depois que o município decretou situação de emergência por causa dos estragos causados pelas chuvas. Mas a prefeitura disse que a manutenção das festas não vai comprometer as ações voltadas para as pessoas afetadas pelas chuvas.

“A realização das festividades juninas não comprometerá, de forma alguma, iniciativas nem orçamentos provisionados para atendimento a situações que se imponham. Na verdade, contribuirá para aquecer a economia da cidade, com expectativa de movimentar cerca de R$ 100 milhões”, diz o comunicado divulgado na quinta-feira (2) pela prefeitura.

Em Maceió, a festas estão marcadas para começar no dia 15 de junho, até o final do mês. A programação na capital alagoana tem confirmados shows de Xand Avião, Luan Santana, Elba Ramalho, Safadão, Thiaguinho, Alok, Bruno e Marrone e Gusttavo Lima

A prefeitura informou que a manutenção das festas vai gerar emprego, renda e impulsionar a retomada da economia, em especial dos ambulantes e do setor de serviços e turismo.

Segundo o comunicado, como contrapartida social à realização das festividades será realizada a campanha Massayó Solidário, com o objetivo de arrecadar alimentos, agasalhos e roupas para os desabrigados não só de Maceió, mas de outras cidades alagoanas.

O governo do estado decidiu adiar para o domingo (4) o início dos festejos, previstos inicialmente para começar em 1º de junho. Mesmo assim, alguns municípios anunciaram o cancelamento das festas juninas, entre eles Arapiraca, Feliz Deserto, Rio Largo e São Miguel dos Campos.

Na Bahia, cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas para as festas por todo o estado. A expectativa é grande também para os comerciantes que vendem produtos juninos. A Secretaria de Turismo da Bahia e Bahiatursa calculam movimento de mais de R$ 1 bilhão.

Em Salvador, a programação da festa de São João começa no dia 23 de junho, véspera do dia do santo, até o dia 30. O evento terá lugar no Parque de Exposições e vai contar com shows de Fagner, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Bruno e Marrone, Amado Batista, Jorge e Mateus, Dorgival Dantas, Falamansa, Pablo, João Gomes, Limão com Mel, Zé Felipe, Seu Maxixe e Filomena. No dia 26, Bell Marques, Israel e Rodolfo, Mano Valter , Jonas Esticado e Estakazero, entre outros.

Outro destaque é o município de Valenca, a 120 km de Salvador, onde a festa será realizada no período de 24 a 26 de junho. Serão mais de 10 atrações na cidade, entre elas as bandas Falamansa, Cavalo de Pau, Limão com Mel e Peruano.

Sergipe

Em Sergipe, as festas se concentram na capital, Aracaju, onde ocorre o São João na Praça. O evento, que começou no dia 31 de maio, prossegue até 23 de junho com mais de 40 atrações, incluindo artistas locais, trios pé de serra, quadrilhas, grupos de cultura popular, além de barracas de comidas típicas.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, os festejos juninos começaram em Natal, nesta sexta-feira (3) e vão até 26 de junho. Na programação, há música local, forró, quadrilhas juninas, arraiais de rua e festival gastronômico. A abertura da festa contou com a apresentação de Lia de Itamaracá, com os convidados Carlinhos Zens e Zé Hilton.