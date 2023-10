Manifestação por direitos lota ruas de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 7 OUT (ANSA) – Manifestantes foram às ruas de Roma neste sábado (7) após uma convocação do maior sindicato da Itália, a Confederação Geral Italiana do Trabalho (Cgil), à qual aderiram mais de cem associações, laicas e católicas, sob o slogan “Juntos pela Constituição”.

Estão previstas duas passeatas e os organizadores esperam a participação de ao menos 100 mil pessoas.

Entre as forças políticas com presença confirmada, estão os partidos de oposição, como o Partido Democrático (Pd) de Elly Schlein, o antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), Europa Verde e Esquerda Italiana.

Há oito reivindicações principais no cartaz que acompanha a manifestação: trabalho, paz, saúde, democracia, meio-ambiente, salário, educação e direitos.

A marcha se manifesta contra a precariedade trabalhista, combate à pobreza, contra guerras, pede aumento de salários e aposentadorias, melhorias na saúde e educação públicas, entre outros pontos. (ANSA).

