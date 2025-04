Manifestação contra rearmamento reúne multidão em Roma

ROMA, 5 ABR (ANSA) – Uma manifestação contra o rearmamento da União Europeia reuniu dezenas de milhares de pessoas em Roma, capital da Itália, neste sábado (5), na esteira do plano de 800 bilhões de euros apresentado por Bruxelas para impulsionar investimentos em defesa no bloco.

O protesto foi convocado pelo partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), que tem adotado uma postura crítica a respeito do apoio militar do Ocidente à Ucrânia na guerra contra a Rússia e tenta aumentar a pressão sobre o governo da premiê Giorgia Meloni.

“Somos em 100 mil”, disse o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, líder do M5S, em um discurso no palco da manifestação, realizada no centro histórico de Roma.

“Hoje termina a falsa lua de mel construída por Meloni com mentiras. Hoje construímos uma alternativa, que terá como centro o ‘não’ ao rearmamento e o ‘sim’ à saúde e à educação”, acrescentou o ex-premiê, estimulado por pesquisas que indicam o descontentamento dos italianos com as ambições armamentistas da UE.

O protesto reuniu personalidades como o Nobel de Física Giorgio Parisi, bem como representantes de outras forças de oposição, como o Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, e a Aliança Verdes e Esquerda (AVS).

“O governo Meloni vendeu a Itália às exigências da Alemanha sobre um projeto que vai desagregar a Europa ainda mais”, salientou Conte, que acusa Berlim de querer converter a indústria automotiva para a produção de armas.

O plano da UE, batizado de “ReArm Europe” (ReArmar Europa), flexibiliza as regras fiscais do bloco para permitir mais investimentos em defesa e prevê empréstimos facilitados para a compra de equipamentos militares. (ANSA).