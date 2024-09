‘Maníaco do carro’: polícia procura por suspeito de atacar mulheres em São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 10:54 Para compartilhar:

A Polícia Civil de São Paulo procura por um suspeito de atacar mulheres na zona leste de São Paulo. Conhecido como “maníaco do carro” ou “maníaco do Uno”, ele tenta agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, até o momento a Polícia Civil foi notificada de seis casos, com um total de sete vítimas.

Na tarde de quinta-feira, 18, o veículo do suspeito foi localizado e apreendido. “O pedido de prisão temporária do homem, requisitado pela autoridade policial, está sob análise do Poder Judiciário. As diligências prosseguem para esclarecer os fatos”, disse a pasta.

Em paralelo às investigações que estão em andamento pelo 57° Distrito Policial (Parque da Mooca), o policiamento também foi reforçado pela Polícia Militar e as equipes da região estão em posse das informações do suspeito para auxiliar em sua localização.

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, o suspeito ficava parado ao lado do seu veículo, enquanto aguardava a passagem das vítimas para tentar arrastá-las até seu carro.

Nas redes sociais, muitas mulheres se manifestaram dando até informações sobre as características do suspeito, que costuma usar boné vermelho, e tem aparência de ter em torno de 40 anos.