Mani Reggo curte festão com ex-BBBs e desconversa sobre Davi

Da Redação 05/06/2024 - 15:33

Mani Reggo pode ser considerada uma ex-BBB, mesmo sem jamais ter participado de uma edição do reality global. Ela virou personagem querida pelo público durante a última edição, enquanto torcia do lado de fora da casa, por seu então parceiro, Davi Brito, que estava confinado no programa e que ganhou a disputa, tendo conquistado o favoritismo logo nas primeiras semanas.

Logo nas primeiras horas após Davi deixar a casa mais vigiada do Brasil com o prêmio máximo do reality, ele e Mani se viram envolvidos em polêmicas, levando ao fim do relacionamento em poucos dias.

Agora que os conflitos cessaram, é hora de aproveitar a fama que o reality proporcionou. Mani também foi convidada para o já tradicional São João da Thay, festa organizada pela influenciadora Thaynara OG, que neste ano acontece nos dias 7 e 8 de junho, mas já reúne ex-BBBs desde o início desta semana, nos Lençóis Maranhenses.

A empresária comemorou a aproximação com os ex-participantes do “BBB24”, mas evitou falar sobre Davi. Ela conversou com a imprensa e declarou que estava amando conhecer de perto Matteus, Pizane, Marcus Vinícius, Beatriz, Giovanna e Raquelle.

“Eu estava do outro lado, né? Assistindo. Aí, quando você encontra [os ex-BBBs] é legal. Pessoal bacana. Uma experiência nova. É diferente ver fora da TV”, disse ela em bate-papo com o colunista Lucas Pasin, do portal Splash, publicado nesta quarta-feira, 5.

Durante a entrevista, Mani se recusou a falar diretamente sobre seu ex, preferindo comentar sobre a viagem, que ela disse ser um sonho antigo.

“Não terá nenhum encontro ou desencontro”, disse ela, que desconversou com uma brincadeira: “Viva São João”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)