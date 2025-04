Mangione se declara inocente por morte de CEO nos EUA

NOVA YORK, 25 ABR (ANSA) – Luigi Mangione, o jovem ítalo-americano acusado de assassinar o CEO da seguradora de saúde UnitedHealthCare, Brian Thompson, se declarou “inocente” em uma audiência em um tribunal federal em Nova York, nos Estados Unidos.

O posicionamento de Mangione, de 26 anos, ocorreu pouco tempo após os promotores formalizarem o pedido de pena de morte, argumentando que ele matou o gestor “para amplificar uma mensagem ideológica” e criar um movimento de resistência contra o setor.

Vestido com um macacão marrom de presidiário e sem ser flagrado pelas câmeras no tribunal, Mangione se declarou inocente de quatro acusações federais, incluindo homicídio qualificado com arma de fogo.

O processo federal de Mangione, que também enfrenta 11 acusações estaduais em Nova York, será agendado em 5 de dezembro. Um magistrado avaliou que deverá acontecer no decorrer do próximo ano.

Do lado de fora do tribunal nova-iorquino, um grupo de manifestantes ergueu cartazes com o slogan “Libertem Luigi”, que se tornou popular entre muitos segurados no país que se sentem traídos pelas seguradoras de saúde.

O crime ocorreu em 4 de dezembro de 2024, quando o poderoso executivo foi morto com tiros pelas costas diante de um hotel de luxo no coração da maior metrópole dos Estados Unidos.

Mangione foi preso em 9 de dezembro e é filho de uma família rica de Maryland, além de ter se formado na conceituada Universidade Estadual da Pensilvânia. (ANSA).