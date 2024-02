Maneva lança single com a faixa autoral inédita ‘A Solidão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/02/2024 - 18:22 Para compartilhar:

Depois de esgotar shows por todo o Brasil com “Tudo Vira Reggae” e uma turnê inédita na Oceania, Maneva anuncia seu novo single autoral “A Solidão”. O novo projeto chega em todas as plataformas digitais, celebrando uma nova fase marcada por mais autenticidade, faixas inéditas e letras que flertam com novos vocabulários.

Falando sobre amor e libertinagem, a banda caminha pelas raízes do reggae e desbrava novos caminhos do pop. “Prezamos muito pelo autoral. A Solidão é uma letra super atual com uma sonoridade e musicalidade 100% Maneva novamente”, completa Fabinho.

Ouça “A Solidão”

“A ansiedade para o lançamento, incluir ela nos shows e ouvir a galera cantando é gigante”, celebra Diego. Este novo single não só solidifica a posição da banda Maneva como uma das principais bandas do país, como aquece o público para seu show no Lollapalooza, que acontece no dia 22 de março, no Autódromo de Interlagos. Marcando a volta dos lançamentos autorais do Maneva que sempre permeou a carreira da banda, a faixa traz arranjos modernos e uma composição que gera identificação com os ouvintes ao falar sobre uma temática que tem sido debatida ultimamente: a solidão.

“A faixa é um caldeirão de tudo que vivemos nestes últimos meses. Trazemos novas pessoas e estilos para dentro do reggae, uma verdadeira celebração ao popular”, finaliza Tales.

Maneva é uma banda de reggae de São Paulo. Formada por 5 grandes amigos, Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), a banda já conquistou mais de 10 premiações e 1,5 bilhão de streams nestes 19 anos de estrada.

O grupo possui quinze álbuns, entre estúdio e ao vivo, 1 single diamante, 1 single platina duplo, 1 disco de platina, 4x singles de platina, 3x singles de ouro e 1 disco de ouro. Seu último projeto é a turnê do álbum “Tudo Vira Reggae – Ao Vivo”, onde transformaram diversos hits de diferentes gêneros musicais no seu estilo principal.

