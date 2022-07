Maneskin volta a Roma após glória mundial e xinga Putin

ROMA, 10 JUL (ANSA) – A banda italiana Maneskin fez no último sábado (9) um show para 70 mil pessoas no Circo Máximo de Roma, marcando o retorno à sua cidade natal depois do estrelato mundial alcançado no ano passado.

Com direito à presença de Angelina Jolie na plateia, o vocalista Damiano David, o guitarrista Thomas Raggi, a baixista Victoria De Angelis e o baterista Ethan Torchio entusiasmaram os fãs em duas horas de espetáculo.

A banda abriu o show com “Zitti e Buoni”, música que lhe rendeu os títulos do Festival de Sanremo e do Eurovision em 2021, e levou ao palco do Circo Máximo faixas como “Chosen”, seu primeiro single de sucesso, o cover “Womanizer”, de Britney Spears, e “Coraline”, uma homenagem de Damiano à sua namorada, Giorgia Soleri.

Também houve espaço para um novo protesto contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por conta da invasão à Ucrânia, assim como já havia ocorrido no festival Coachella.

“Continuamos a dizê-lo, ainda que alguns se incomodem: foda-se Putin, foda-se a guerra, vão tomar no cu os ditadores. E quem discorda, foda-se”, declarou Damiano durante o show.

O Maneskin já tem apresentações marcadas para o Rock in Rio, em 8 de setembro, e São Paulo, no dia 9. (ANSA).