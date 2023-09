Maneskin presenteia fãs com show surpresa na Times Square

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/09/2023 - 13:50 Compartilhe

NOVA YORK, 16 SET (ANSA) – De surpresa, por volta das 13h desta sexta-feira (15) em Nova York, a banda de rock italiana Maneskin fez um show pop up na célebre Times Square, em Manhattan.

A banda, curtindo o triunfo dos VMAs 2023, premiação em que levaram na categoria “Best Rock”, cantou diante de uma multidão que rapidamente foi diante do palco, enchendo a praça.

Foi o presente que Damiano, Victoria, Ethan e Thomas quiseram dar a seus fãs americanos, poucos dias antes da retomada do tour mundial “RUSH! World Tour”, que os levará às maiores arenas da América do Norte, América do Sul (Argentina, Brasil, Chile e Colômbia), Japão, Reino Unido, Europa e, pela primeira vez, à Austrália. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias