Maneskin lançará novo single em 1º de setembro

ROMA, 11 AGO (ANSA) – A banda italiana Maneskin anunciou nesta sexta-feira (11) que seu novo single, “Honey! (Are U Coming?), será lançado no próximo dia 1º de setembro.

Em publicação nas redes sociais, Damiano, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis divulgaram um vídeo prévio no qual é possível ouvir os primeiros 30 segundos da canção.

A divulgação da nova música foi feita no início da semana e seguida por mais um importante reconhecimento internacional: a indicação para disputar a categoria de “Melhor Clipe de Rock” do MTV Video Music Awards, com “The Loneliest”.

No evento, marcado para o dia 12 de setembro no Prudential Center, em Nova Jersey, o Maneskin terá que enfrentar Foo Fighters, Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers.

Na edição de 2022, a banda se tornou o primeiro artista italiano a conquistar o prêmio de melhor videoclipe alternativo, com a música “I Wanna be your slave”. Nos próximos meses, o quarteto percorrerá as principais arenas da América do Norte, América do Sul, Japão, Reino Unido e toda a Europa para continuar a divulgação de “Rush!”. (ANSA)

