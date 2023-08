Maneskin lança single durante mini live em cartão-postal de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2023 - 19:50 Compartilhe

ROMA, 31 AGO (ANSA) – Os fãs da banda italiana Maneskin foram surpreendidos na noite desta quinta-feira (31) com uma mini live, com três canções, transmitida através do Facebook e Instagram diretamente do Gazometro, símbolo da arquitetura industrial e do horizonte de Roma.

O presente foi concebido por ocasião do lançamento, nesta sexta-feira (1º), do novo single “Honey! (Are u coming?)”.

O grupo formado por Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi abriu a apresentação com “Beggin”, seguida de “I wanna be your slave”.

“Obrigada a todos por estarem aqui nessa transmissão ao vivo, é uma noite muito especial. Tocaremos pela primeira vez ao vivo nosso novo single, estamos muito emocionados, não vemos a hora de tocá-la ao vivo na tour que começará muito em breve”, disse o frontman Damiano, em inglês.

O Rus! World Tour começa na próxima semana, a partir de 3 de setembro, em Hanôver, na Alemanha.

A banda também estará no MTV VMAs, em 12 de setembro, indicada na categoria “Best Rock” com a canção “The Loneliest”, disputando o prêmio com Foo Fighters, Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers. (ANSA).

