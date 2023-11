Maneskin divulga trecho da música inédita ‘Valentine’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 18:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 NOV (ANSA) – A banda italiana Maneskin divulgou nesta segunda-feira (6) um trecho de uma música inédita, “Valentine”, assim como o link de “pre-save” nas plataformas digitais.

A faixa entrará na edição estendida do álbum “Rush!”, chamado de “Rush! (Are U Coming?)”.

O perfil da banda no Instagram postou o trecho com um clipe em preto e branco.

O lançamento do disco e da faixa ocorrerão nesta sexta-feira (10). A versão também tem as canções “Off My Face”, “The Driver” e “Trastevere”. (ANSA).

