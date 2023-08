Maneskin apresentará novo single no MTV Video Music Awards

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 18:50 Compartilhe

ROMA, 23 AGO (ANSA) – Sensação do rock italiano, a banda Maneskin apresentará seu novo single no MTV Video Music Awards (VMAs) no próximo dia 12 de setembro, anunciaram os romanos nesta quarta-feira (23).

O quarteto, que no ano passado recebeu o prêmio de “Melhor Banda Alternativa”, marcou seu retorno ao palco do Prudential Center, em Nova Jersey, para cantar a música “Honey (Are You Coming?), que será lançada no próximo dia 1º de setembro.

O último álbum do Maneskin, “RUSH!”, está prestes a ultrapassar a marca de 1 bilhão de visualizações em plataformas de streaming. A banda italiana está em alta desde janeiro e no topo das paradas do iTunes em 20 países, incluindo Itália, França e Estados Unidos.

O “momento de ouro” vivido pelo vocalista Damiano David, a baixista Victoria De Angelis, o baterista Ethan Torchio e o guitarrista Thomas Raggi foi certificado com uma reportagem na seção de estilo do jornal “The New York Times”.

O grupo, que recebeu quatro indicações, estabelece mais uma vez um recorde: é a primeira banda italiana a ser indicada por dois anos consecutivos em um categoria principal do show.

Até 1º de setembro, os fãs poderão votar em seus artistas favoritos em 15 categorias de gênero neutro, incluindo a nova categoria de Melhores Afrobeats, visitando o site oficial (vote.mtv.com). Além disso, os primeiros convidados do evento foram confirmados e são eles: Demi Lovato, Karol G e Stray Kids.

