Mané está próximo de trocar Bayern pelo Al-Nassr

O atacante senegalês Sadio Mané, que ainda tem quatro anos de contrato com o Bayern de Munique, está próximo de deixar o clube bávaro para assinar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e se tornar companheiro do português Cristiano Ronaldo.

No Twitter, o Bayern informou neste sábado (29) que Mané está em negociações “para trocar de clube” e, por isso, não foi escalado na vitória do time alemão por 1 a 0 sobre o Kawasaki Frontale, do Japão, em amistoso.

Mané vem de uma temporada complicada na Alemanha, depois de trocar o Liverpool pelo Bayern em 2022, numa transferência de 32 milhões de euros (R$ 166 milhões na cotação atual).

Em um ano no time de Munique, foram apenas 12 gols em 38 jogos. Em novembro de 2022, ele sofreu uma grave lesão na fíbula, que o afastou por três meses e inclusive o tirou da Copa do Mundo do Catar.

Além disso, Mané também foi afastado e multado em 300 mil euros (R$ 1,5 milhão) pelo clube após uma discussão no vestiário com meia-atacante alemão Leroy Sané, depois da derrota para o Manchester City por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Sadio Mané é considerado o melhor jogador da história de Senegal, com um título da Copa Africana de Nações (2022), o primeiro do país, após vitória sobre o Egito nos pênaltis na final.

