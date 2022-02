Mané dispensa homenagens por título da Copa Africana em respeito a Salah

Na primeira partida pelo Liverpool após a conquista inédita do título da Copa Africana de Nações com a seleção de Senegal, o atacante Sadio Mané fez um pedido inesperado ao clube antes do duelo do último sábado, contra o Norwich City, pelo Campeonato Inglês: não ser homenageado pela conquista em respeito ao companheiro Salah, vice com o Egito.

De acordo com informações da emissora francesa “Canal Plus”, o camisa dez do Liverpool solicitou ao clube que nenhuma referência à conquista fosse feita em respeito ao companheiro de time, que acabou derrotado nos pênaltis, na decisão do torneio.

Antes mesmo da partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, Mané já havia confirmado que ainda não conversou com Salah a respeito da final protagonizada pela dupla. “Eu e Salah nem mesmo falamos sobre isso, porque sei que ele ainda está decepcionado. Ainda penso muito no título, porque foi um jogo importante, que significou muito para mim e para meus país”, afirmou o atacante.

Dentro das quatro linhas, Mané, Salah e Luis Días anotaram um gol cada e comandaram a vitória do Liverpool, que despachou o Norwich pelo placar de 3 a 1.

Com o triunfo, os comandados de Jürgen Klopp chegaram aos 57 pontos no Campeonato Inglês, atrás apenas do líder Manchester City, que foi derrotado por 3 a 2 pelo Tottenham no último sábado e permaneceu com 63.

