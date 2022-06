Mandy Moore, Rebeca em This Is Us, anuncia gravidez: ‘Novo capítulo’

Mandy Moore, atriz que faz Rebeca em This Is Us, anunciou que está grávida. A notícia foi compartilhada nesta terça-feira (03) pelo Instagram.

Em uma foto com o filho mais velho, em que ele está vestindo uma camiseta em que se lê “big brother” (irmão mais velho, em português), ela revelou a notícia para seus seguidores. “Um novo capítulo como ‘mãe de dois’ está para começar”, escreveu.





Os amigos e seguidores ficaram encantados com a notícia. “Esta camiseta ficou perfeita no Gus!”, comentou Chrissy Metz, sua colega de elenco que interpreta Kate na série. “A melhor notícia!”, escreveu uma amiga. “Parabéns! Estou tão feliz por você!”, disse a atriz Claire Holt.

O último episódio de This Is Us foi ao ar no dia 24 de março e bateu recordes de audiência, com mais de 6 milhões de espectadores ao vivo. A série, que já foi indicada a 4 Emmy, pode ser maratonada pelo streaming Star+ e Prime Video.