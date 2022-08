Mandantes brilham na rodada inaugural da segunda fase da Série C

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 23:38 Compartilhe

Neste fim de semana, o Campeonato Brasileiro da Série C teve a sua rodada inaugural da segunda fase. O destaque foram os mandantes, nenhum perdeu. Dos 4 jogos, três venceram e um empatou. Confira o resumo de cada uma das 4 partidas:

ABC 2 x 1 FIGUEIRENSE

Na tarde deste sábado (20), no estádio Frasqueirão, em Natal, em jogo do grupo C, o ABC venceu o Figueirense pelo placar de 2 a 1. A vitória do time potiguar começou a ser construída ainda na primeira etapa, com gols de Erick Varão, aos 25, e Henan, aos 33. A equipe catarinense diminuiu o marcador na etapa complementar. Em cobrança de pênalti, Wilson descontou, mas o Figueira não conseguiu igualar o placar.

VITÓRIA 1 x 0 PAYSANDU

Também pelo grupo C, o Vitória derrotou o Paysandu pelo placar de 1 a 0, em jogo realizado neste domingo (21), no estádio Barradão, em Salvador. Mas não foi nada fácil! Rodrigão marcou o gol do triunfo do Leão, que saiu aos 37 minutos do segundo tempo. No fim do jogo, o Papão ainda tentou o empate, mas não obteve sucesso.

BOTAFOGO-SP 3 x 1 VOLTA REDONDA

De forma avassaladora, o Botafogo-SP venceu o Volta Redonda pelo placar de 3 a 1, em jogo do grupo B e realizado na manhã deste domingo (21), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com amplo domínio da Pantera, o jogo já foi resolvido logo no primeiro tempo. Xuxa, Bruno Michel e Ericson marcaram os gols que garantiram o 3 a 0 antes do intervalo a favor do Botafogo-SP. Sem o mesmo ímpeto, o a equipe da Pantera resolveu administrar a vantagem e viu o Volta Redonda crescer em campo. No entanto, somente aos 46, em gol contra de Diego Guerra, o Voltaço conseguiu diminuir o prejuízo.

APARECIDENSE 2 x 2 MIRASSOL

O único empate da rodada aconteceu no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, no confronto entre Aparecidense e Mirassol, em jogo muito movimentado e que acabou em 2 a 2 pelo grupo B. O time paulista abriu o marcador com Rodrigo Sam, ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Robert empatou para os goianos. Só que o Mirassol voltou a estar na frente do placar, em gol de Negueba. Mas quase no fim da partida, a Aparecidense conseguiu o empate, gol assinalado por Gilvan e que garantiu que os mandantes não fossem derrotados nesta primeira rodada da segunda fase da Série C.

