Mancini vê pouco provável o retorno de Zárate contra o Inter

Zárate tem sido um destaque positivo do América-MG, que faz uma campanha boa no segundo turno do Brasileirão, O Coelho ocupa a 10ª posição, com 31 pontos e abriu cinco pontos da zona de rebaixamento. O argentino, porém, está lesionado, e não jogou no empate com o Juventude, por 1 a 1, no sábado, 9, em Caxias do Sul

Após falar do desempenho do time diante do Juve, o técnico Vagner Mancini citou a situação de Zárate. O treinador não está confiante que ele possa estar em campo na quarta-feira, 13, diante do Internacional, fora de casa. Veja o que o comandante americano declarou nos vídeos da matéria.

E MAIS:

Mancini está pessimista com o retorno de Zárate para encarar Colorado-(Mourão Panda/América-MG)

E MAIS:

Saiba mais