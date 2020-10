Mancini vê Cazares distante do ideal e conta como pretende utilizar o meia Em entrevista coletiva virtual após a vitória sobre o Athletico-PR, novo técnico do Timão diz que precisará acelerar processos com o equatoriano para colocá-lo em forma e jogar mais

Contratado recentemente pelo Corinthians, Cazares ainda não fez sua estreia como titular. Até aqui foram cinco partidas saindo do banco de reservas e 136 minutos em campo. Vagner Mancini, que já conhece o meia-atacante desde 2019, quando trabalharam juntos no Atlético-MG, esclareceu os motivos pelos quais ainda é preciso ter cautela até que ele possa jogar durante os 90 minutos.

Entre o último jogo do equatoriano pelo Galo, em 7 de março, e o primeiro dele com a camisa do Timão, no dia 30 de setembro, foram mais de sete meses sem entrar em campo, já que no clube mineiro, antes da mudança para São Paulo, ele treinava separadamente e não fazia parte dos planos de Jorge Sampaoli. Além disso, teve o período de inatividade por conta da paralisação pandemia de coronavírus, com o qual ele foi contaminado e precisou ficar em isolamento.

Apesar de ser um jogador de comprovada técnica, suas condições físicas ainda estão distantes das ideais e não há tempo hábil para que Cazares possa se preparar melhor, já que a maratona de jogos impede um trabalho específico. Dessa forma, Vagner Mancini pensa em acelerar alguns processos, para que ele se recupere jogando, pois considera que atualmente o meia-atacante está distante daquele atleta que se destacou no Atlético-MG desde 2016.

– Eu tive a oportunidade de ter o Cazares como atleta no Atlético-MG recentemente, e eu, a olho nu, falo que está muito distante daquele jogador fantástico que foi no Atlético-MG. Óbvio que nós não temos muito tempo para isso, há a necessidade sempre de acelerar alguns processos para que o atleta possa nos ajudar efetivamente dentro de campo, por isso a opção de deixá-lo no banco de reservas para que ele participasse de uma parte do jogo.

– Eu acredito que seria necessário um tempo até o Cazares entrar em forma realmente. Como não temos esse tempo, vamos ter que acelerar o processo dentro de campo. – explicou o comandante alvinegro.

Por já ter trabalhado com Cazares no Galo, Mancini conhece a forma como o equatoriano se encaixa melhor dentro de campo. Segundo o novo treinador do Corinthians, há a possibilidade de utilizar o meia em três posições no setor ofensivo, mas admite que é pelo centro que ele pode entregar mais ao time.

– Intenção é usá-lo por dentro que é onde rende mais. Mas eventualmente pelas pontas, também – concluiu.

Como o próprio Vagner Mancini adiantou, Cazares deverá continuar sendo opção no banco de reservas no Corinthians, inclusive diante do Flamengo, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão-2020. Com 18 pontos e fora da zona de rebaixamento, o Timão ocupa a 14ª posição na tabela após a vitória heroica sobre o Athletico-PR.

