Mancini valoriza vitória e entrega do Timão, mas diz: ‘Não está bom ainda’

A estreia de Vagner Mancini no comando do Corinthians não poderia ser melhor. Nesta quarta-feira, diante do Athletico-PR, o time conquistou uma vitória por 1 a 0, na Arena da Baixada, com gol aos 49 minutos do segundo tempo, e jogando com um homem a menos. Apesar do resultado, que tirou a equipe do Z4, o técnico admitiu que ainda há muita coisa a ser feita.

Em entrevista coletiva virtual após a partida, Mancini destacou o cenário em que o Timão conseguiu arrancar essa vitória, contra adversário difícil, longe de seus domínios, em gramado diferente e precisando sair da zona de rebaixamento. Apesar de ter apresentado um desempenho ruim no segundo tempo, ele falou da importância do triunfo para a paz retornar ao clube.

– Não tenha dúvida que é o cenário ideal você estrear em um jogo difícil fora de casa, num campo sintético, tínhamos “n” detalhes que poderiam dificultar a partida, nós viemos, fizemos um jogo bom no primeiro tempo, caímos muito na segunda etapa não só em termos táticos e técnicos, mas físicos, também. Nada melhor do que estrear vencendo. É muito importante que a paz retorne para que a gente possa desenvolver nosso melhor – analisou o técnico alvinegro.

Embora entenda o time teve problemas, principalmente pelos espaços deixados na segunda etapa, Mancini vê essa estreia como um laboratório para corrigir o que não deu certo. Além disso, mais uma vez exaltou o quanto foi importante vencer, ainda que não tenha feito uma grande atuação.

– O fundamental foi vencer, diante de todos os problemas, uma vitória que nos traz paz, e que foi extremamente comemorada no vestiário, porque todos nós sabemos o quanto foi difícil mesmo com um jogador a menos após a expulsão do Bruno Méndez, a equipe foi lá, fez o gol e leva pontos valiosos nessa nossa luta para sair dessa situação desconfortável que nos encontramos.

Com apenas dois dias treino e uma viagem para enfrentar um adversário difícil, Vagner Mancini ainda não viu mudanças em relação aos jogo anteriores, mas destacou a entrega dos jogadores em campo. Para as próxima partidas, porém, prometeu que haverá sim modificações na forma de atuar do Corinthians, principalmente com uma vitória na bagagem, que traz mais tranquilidade.

– Difícil saber ao certo o que mudou. O que vai mudar eu posso dizer: a maneira de jogar, que marque melhor, mais velocidade, agressivo. Mas é cedo para exigir isso dos atletas. O que vi hoje foi uma dedicação fora do normal que tem que existir numa marca como a do Corinthians. Ainda longe do ideal. Uma vitória para que todos reflitam sobre os erros e que a gente possa ser mais fortes a cada dia – comentou o treinador antes de completar.

– Eu já vi algumas coisas significativas. Acho importante falar. Momentos onde fazemos uma análise de tudo. Cheguei há dois dias. Tem muita coisa a ser feita. A cara do Corinthians tem que ser mudada, não está bom ainda. Foi muito importante a vitória. Vindo vitória, você consegue elaborar mudanças de forma mais rápidas. Derrota você sofre, abala o emocional. Importante que o otimismo volte e a capacidade de realizar seja a melhor possível – concluiu.

Vagner Mancini celebrou vitória (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

