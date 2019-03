Mancini tem problemas para escalar o São Paulo para clássico com o Palmeiras

O técnico Vagner Mancini terá de escolher dois jogadores para entrar no time titular do São Paulo no clássico de sábado, contra o Palmeiras, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O duelo será disputado às 16h30, no estádio do Pacaembu, pois o Morumbi ainda não pode receber partidas por causa do alagamento que sofreu nos últimos dias.

Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) puniu o atacante Gonzalo Carneiro com dois jogos de suspensão, pela expulsão diante do Red Bull Brasil. O uruguaio foi enquadrado no artigo 245-A, que cita “praticar agressão física durante a partida” e “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem”.

A punição ao jogador se deve ao cartão vermelho recebido por ter acertado uma solada em Rafael Carioca. Ele já tinha cumprido um jogo de suspensão contra o Bragantino, mas agora por ter recebido mais uma partida de punição, não poderá disputar o clássico. No sábado, contra a Ferroviária, Carneiro foi titular.

Sem poder contar com o jogador, o técnico Vagner Mancini terá de mexer no time. No ataque, aumentam as chances de Helinho ou Brenner ganharem uma oportunidade, mas os treinos da semana devem mostrar qual a preferência do treinador. Outro desfalque será Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Para Mancini, o time poderá trabalhar até sábado a fim de buscar a vitória no clássico. O treinador sabe que a situação no Paulistão não é confortável e os três pontos são importantes. “A semana longa te dá oportunidade de corrigir essas coisas (oscilação do time), e essas coisas estão sendo corrigidas. Temos de tentar achar esse equilíbrio, porque sábado que vem é um clássico”, avisou.