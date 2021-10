Mancini exalta papel de Zárate e comemora: ‘Caiu como uma luva na equipe do América’

O argentino Mauro Zárate definitivamente caiu nas graças do torcedor do América-MG e do técnico Vagner Mancini. Após boa atuação na vitória sobre o Cuiabá, por 2 a 0, com um gol de falta, Zárate foi exaltado pelo comandante americano.

Vagner Mancini disse que o atacante “caiu como uma luva” na equipe, já que desde que começou a atuar pelo Coelho, o time teve melhora significativa no desempenho no ataque americano.

Apesar da vitória sobre o Dourado, de ter subido para a 13ª colocação, com 27 pontos, o treinador do Coelho quer o time focado e com os pés no chão, sem supervalorizar o resultado fora de casa. Confira nos vídeos as falas de Mancini.

Mancini quer o América-MG com os “pés no chão” depois de superar o Cuiabá-(João Zebral/América-MG)

