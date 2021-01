Mancini estipula pontuação para Liberta e exalta superação do Corinthians após Dérbi: ‘Doeu muito’

O Corinthians passou dias difíceis após a goleada sofrida no Dérbi, mas em pouco tempo se recuperou do baque e venceu o Sport por 3 a 0, resultado que destacou a força mental do elenco e espantou de vez qualquer risco de rebaixamento. Dessa forma o time pensa exclusivamente em uma vaga na Libertadores, objetivo que já tem uma pontuação estipulada pelo treinador.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui



GALERIA

> Saiba as 20 transações mais lucrativas da história do futebol



Em entrevista coletiva virtual após o triunfo sobre a equipe pernambucana, Vagner Mancini estabeleceu uma meta de 15 pontos para o Timão poder garantir vaga no torneio continental, o que seria vencer cinco dos oitos jogos que ainda restam no Brasileirão-2020. Com os 45 pontos atuais, o técnico comemorou a permanência na Série A, apesar das mínimas chances de Z4.

– Hoje se encerra o primeiro objetivo, que era não ter mais nenhum perigo de descenso, hoje atingimos a pontuação faltando ainda oito jogos para o término, e mudamos de objetivo pela somatória de pontos. Estamos mirando o G6, acredito que com mais 15 pontos vamos buscar nosso objetivo. Ficou explícito que temos totais chances de chegar nesta vaga – analisou o comandante.

Mancini aproveitou também para elogiar o poder de superação do elenco em tão pouco tempo, após sofrer um enorme baque no Dérbi da última segunda-feira. O treinador admitiu que o que aconteceu no Allianz Parque doeu muito, mas crê que a vitória sobre o Sport vai retomar o astral do grupo

– Era muito importante a vitória, a gente estava muito focado, mesmo que fosse por menos gols. Era importante dar resposta à torcida e a nós mesmos. Sofremos uma derrota que doeu muito, e era necessário que a reação viesse rápido. Demorou 72 horas, foram dias difíceis para assimilar, várias emoções que sentimos, a vitória vem realmente para dar uma melhorada no astral.

O comandante corintiano também admitiu que o time não fez uma grande partida, mas conseguiu o suficiente para o que era necessário: a vitória, uma vez que a comissão técnica priorizou o trabalho emocional com o elenco.

– Entre o jogo do Palmeiras e o jogo do Sport demos ênfase na parte emocional do grupo, estou muito satisfeito com ele, mostrou uma evolução emocional, chegamos ao terceiro gol, poderíamos ter feito mais, tivemos controle. O time não fez uma grande partida, mas foi tudo dentro do possível num espaço de 72 horas. Foi o time que mais chutou, que teve mais posse. Vitória que dá fôlego.

O Corinthians volta a campo na próxima segunda-feira, diante do Red Bull Bragantino, às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição na tabela, com 45 pontos.

Mancini quer mais 15 pontos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

E MAIS:

Veja também