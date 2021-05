Mancini é o segundo técnico do Corinthians seguido, e terceiro na história, a cair após derrota em Dérbi

Vagner Mancini foi o segundo técnico do Corinthians consecutivo a cair após uma derrota para o Palmeiras. No dia 11 de setembro do ano passado, Tiago Nunes foi demitido do Timão após um revés no Dérbi, válido pela nona rodada do último Campeonato Brasileiro. Um mês e um dia depois, Mancini chegou ao comando do clube.

Ainda que os dois últimos treinadores corintianos tenham encerrado os seus ciclos pela equipe do Parque São Jorge após derrotas diante do Alviverde, esse foi apenas o terceiro registro na história em que um técnico é desligado do Corinthians após perder para o Palmeiras. Além deles, Cristóvão Borges foi dispensado, em 2016, após ser derrotado pelo Palestra.

E MAIS:

Por coincidência, em todos os casos o Alvinegro foi derrotado na Neo Química Arena e pelo placar de 2 a 0.

Com o revés do último domingo (16), que resultou na eliminação corintiana do Campeonato Paulista, na semifinal, o Timão chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer o Palmeiras. No total, são três empates e três derrotas, além da perda do título estadual de 2020, nos pênaltis, após o placar terminar igual nas duas partidas da decisão.

O último triunfo corintiano no Dérbi foi no dia 22 de julho do ano passado, por 1 a 0, pela 11ª rodada da última edição do Estadual, em Itaquera, com gol da vitória marcado pelo zagueiro Gil.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos do Timao



Relembre todos as derrotas do Corinthians para o Palmeiras, que resultaram em demissão de treinador:

16/05/2021 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Neo Química Arena – semifinal do Paulistão – gols de Victor Luís (13’/1T) e Luiz Adriano (31’/2T)

10/09/2020 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Neo Química Arena – 9ª rodada do Brasileirão – gols de Luiz Adriano (43’/1T) e Gabriel Veron (20’/2T)

17/09/2016 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Neo Química Arena – 26ª rodada do Brasileirão – gols de Moisés (5’/1T) e Mina (31’/2T)

E MAIS:

Veja também