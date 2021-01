Mancini diz que goleada ‘dói’, mas mantém foco na briga por vaga na Libertadores

A dura derrota por 4 a 0 para o Palmeiras tirou o Corinthians da sua excelente fase no Campeonato Brasileiro, mas não altera o foco da equipe, ao menos na visão do técnico Vagner Mancini. Após o clássico no Allianz Parque, o treinador destacou que o time segue vivo na briga por uma vaga na Copa Libertadores, objetivo que vai buscar em seus últimos nove compromissos na competição.

Porém, admitiu incômodo com o resultado. “Dói demais uma derrota dessas. É difícil vir aqui, dar entrevista e falar porque a gente fica muito chateado”, disse, antes de voltar o foco para um discurso de recuperação imediata.

“O Corinthians briga pela Libertadores, não mudei meu foco, não é uma pedra, um obstáculo na nossa frente que vai fazer que a gente mude o foco ou o que a gente desista daquilo que está a nossa frente, tem 27 pontos em disputa e vamos em busca da Libertadores”, afirmou, em entrevista coletiva.

Com a derrota, o Corinthians parou nos 42 pontos, na nona colocação. O time está a oito pontos do G6, mas é bem provável que a zona de classificação à Libertadores seja ampliada, pois a final da Libertadores será entre dois clubes brasileiros – Palmeiras e Santos. E o próprio Palmeiras decidirá a Copa do Brasil diante do Grêmio. Com todos bem colocados, o G6 poderia até virar um G8.

Sem dar desculpas, Mancini também reconheceu a superioridade do Palmeiras no clássico. E admitiu que o Corinthians cometeu muitos erros diante de um adversário forte, que acabou aplicando uma goleada após um início de jogo equilibrado. Para ele, fica lições em busca de evolução para a sequência do Brasileirão.

“Nós assumimos isso, erramos muito, acho importante quando você joga mal, vir aqui e falar que jogou mal mesmo, que não fez a maioria das coisas que vinha fazendo é bom quando você erra, assumir seus erros, pois daí você está aberto para uma evolução”, disse.

Em busca da reabilitação, o Corinthians voltará a jogar na quinta-feira, às 21 horas, quando receberá o Sport, pela 31ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Gil e o volante Gabriel terão de cumprir suspensão.

