Mancini aponta falta de critério da arbitragem em relação ao Corinthians: ‘Peso diferente’

O Corinthians viveu uma partida de jogadas polêmicas no Maracanã, neste domingo, na derrota por 2 a 1 para o Flamengo. Apesar de os lances relacionados ao VAR terem sido bastante discutidos e ainda geram dúvidas, a principal reclamação dos corintianos é em relação à falta de critério do árbitro Rafael Traci na aplicação dos cartões amarelos durante o duelo o Rio de Janeiro.

Segundo a súmula do jogo, cinco jogadores do Timão foram amarelados, e apenas um flamenguista. Sendo que desses cartões da equipe paulista, três foram por reclamação, algo que Vagner Mancini, em sua entrevista coletiva, reclamou e pontuou como a principal crítica do elenco à arbitragem, uma vez que ambos os times abusaram das reclamações ao longo dos 90 minutos

– Sobre o jogo em si, o alto número de cartões amarelos, eu estava perto, escuto muito da partida, então houve uma intolerância dos atletas em relação à arbitragem, não só do Corinthians, mas dos dois times e o que enervou realmente em alguns momentos o Corinthians foi que os cartões foram aplicados apenas para a nossa equipe – disse o técnico, antes de completar:

– No banco do Corinthians, em determinado momento, houve uma reclamação e em seguida ele foi lá e deu o amarelo ao Ramiro, o banco do Flamengo também atuou dessa forma ao longo de todo o jogo e nem por isso ele foi lá. Pouco antes do término da partida, todo o banco do Flamengo estava ao lado do Rogério Ceni. Então o que nos incomodou na partida e o que eu ouvi dos atletas é que foi usado um peso diferente em relação aos cartões dados para a nossa equipe – ponderou o comandante alvinegro.

Em relação ao lance do segundo gol do Flamengo, validado pelo VAR após a decisão de campo apontar posição irregular, em que houve dúvidas em dois momentos da jogada, Mancini disse não ter elementos suficientes para analisar se Gabriel e/ou Everton Ribeiro estavam impedidos, mas lamentou a demora para a decisão da arbitragem, o que , para ele, irrita os envolvidos no jogo.

– Eu ainda não consegui ver numa tela mais ampla até para falar com mais certeza, mas é um lance polêmico, tem gente dizendo que foi o pé do Fábio que deu chance para que a linha fosse dimensionada, mas são lances que nós estamos acostumando a ver, o VAR demorando muito para tomar a decisão, a gente lamenta, porque o futebol é um esporte em que a emoção joga junto com todos aqueles que participam da partida, e quando você para o jogo por cinco minutos, acaba gerando uma série de fraturas naquele ambiente e aí é óbvio que atletas, árbitros, auxiliares, acabam se enervando – comentou.

O Corinthians de Mancini volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão, jogo adiado por conta da final da Libertadores. Atualmente, o Timão ocupa a 10ª posição na tabela, com 49 pontos, mas ainda pode perder lugar para o Red Bull Bragantino e para o Ceará, que ainda jogam pela 36ª rodada, nesta segunda-feira.

Mancini se incomodou com o juiz (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

