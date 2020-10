Mancini adota rotina diferente de treinos para ajustar o físico corintiano

Desde que assumiu o comando do Corinthians, o técnico Vagner Mancini não esconde o incômodo com o preparo físico dos jogadores. Para ele, a equipe cai muito de rendimento na parte final das partidas. O treinador adotou rotina de treinos forte e diferenciada para deixar o time forte também fisicamente.

Não é normal trabalhos em dois períodos numa sexta-feira. Tampouco treinos à tarde num sábado. Mas assim foram os dois últimos dias de trabalhos para os corintianos.E com nível de exigência alta. Mancini sabe que o sacrifício pode ser recompensado com resultados melhores. Está “castigando” o time por um fim de Brasileirão sem riscos e uma boa participação nos mata-matas da Copa do Brasil.

Depois de bons primeiros tempos diante de Flamengo e Vasco, o Corinthians despencou no segundo. Perdeu intensidade e foi envolvido pelos rivais. Sofreu goleada de um e quase leva a virada do outro. Por sorte, o time marcou no fim diante dos vascaínos e venceu.

Na sexta-feira, em um calor intenso, o time encarou jornada dupla de trabalhos físicos. Neste sábado, seguiu o aprimoramento da forma. Cazares chegou a dizer, dias atrás, que o preparador físico corintiano estava “acabando” com ele. Assim será até o treinador aprovar o desempenho em campo. Ele quer todos ajudando na marcação e também chegando ao ataque. Mas em condições durante os 90 minutos.

Quarta-feira o Corinthians recebe o América-MG pela Copa do Brasil. Para abrir boa vantagem no duelo de ida das oitavas de final, o time terá de correr bastante. Mancini espera que os fortes treinos rendam resultado de imediato.

Veja também