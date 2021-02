Mancini abre possibilidade de Cazares voltar ao Corinthians no domingo: ‘Gostaria muito’ Meia iniciou recentemente a transição física após se recuperar de estiramento na coxa direita, mas decisão para ir enfrentar o Flamengo virá ao longo desta semana

O empate em 3 a 3 com o Athletico-PR deixou o torcedor do Corinthians insatisfeito na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena, mas a entrevista coletiva do técnico Vagner Mancini deixou a Fiel esperançosa para ter um reforço importante para o duelo com o Flamengo, no próximo domingo, pela 36ª rodada. Cazares, recuperado de lesão, pode voltar a ser relacionado.

O meia completou o seu terceiro jogo como desfalque do Timão por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Além de ter ficado fora contra o Furacão, ele perdeu os duelos com o Bahia e com o Ceará, já que contraiu a lesão há cerca de 15 dias e vem se recuperando no CT desde então.

Após a partida, Mancini concedeu coletiva virtual e foi questionado sobre a possibilidade de o equatoriano estar no Maracanã pelo menos como opção no banco de reservas. O treinador corintiano não escondeu a vontade de contar o camisa 10 e não descartou a possibilidade de levá-lo ao Rio de Janeiro, mas admitiu que precisará esperar pelos próximos dias para tomar a decisão.

– Não tenha dúvidas que eu gostaria muito de ter o Cazares no domingo. Ele fez hoje (quarta-feira) o seu primeiro dia junto aos demais, então eu ainda não sei dizer. Gostaria de contar com ele, mas a decisão será tomada durante a semana – comentou o comandante alvinegro.

Na última terça-feira, Cazares deu início à transição física no campo, mas ainda não apresentava condições para ser relacionado para enfrentar o Athletico-PR. Nesta quinta, na reapresentação do elenco, ele já deve treinar com bola junto ao grupo que irá ao gramado, no entanto a palavra final deve ser dada na véspera do duelo com o Flamengo, no sábado, antes da delegação viajar.

Corinthians e Fla se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão tem 49 pontos e está na oitava posição na tabela. Cazares, por sua vez, é o jogador com mais participações na Era Mancini ao lado de Mosquito, com sete cada um.

