Manchester United x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 19:24 Compartilhe

Maior campeão inglês, o Manchester United irá fazer sua estreia na Premier League 2022/23 diante do Brighton and Hove Albion. O jogo será neste domingo, no Old Trafford, às 10h (de Brasília).

MANCHESTER UNITED

Os Red Devils chegam para mais uma temporada sob pressão. Após realizar a pior campanha de sua história na Premier League em 2021/22, o United deve juntar os cacos e fazer uma boa campanha no certame.

O novo comandante do time de Manchester, o holandês Erik Ten Hag, deve ter um grande desafio pela frente. A diretoria trouxe alguns reforços, como o zagueiro Lisandro Martínez, ex-Ajax, e o meia Christian Eriksen, que estava no Brentford.

Contudo, os olhos certamente estarão voltados para Cristiano Ronaldo, que foi constantemente ligado à uma possível saída do Old Trafford nesta janela de transferências.

+ Com show de Neymar, homenagem a Jô Soares e gol de bicicleta de Messi, PSG goleia o Clermont

BRIGHTON

O Brighton vêm de uma boa temporada, visto que terminou na nona colocação na edição anterior da Premier League e busca repetir a dose em 2022/23.

Sob o comando do técnico Graham Potter, o time do Amex Stadium apresenta um futebol ofensivo e com bastante toque de bola, algo incomum para times fora do Big Six da Inglaterra.

FICHA TÉCNICA

​Manchester United x Brighton

Premier League 2022/23

1ª rodada

Data e horário: 07/08/2022, às 10h (de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester (ING)

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Constantine Hatzidakis, Neil Davies

VAR: John Brooks

Transmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik Ten Hag)

​De Gea; Dalot, Maguire, Martinez e Malacia; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes e Elanga (Rashford); Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Martial.

BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)

Sanchez; Veltman, Dunk e Webster; Lamptey, Mwepu, Gross e March; MacAllister, Welbeck e Trossard.

Desfalques: Nenhum.

E MAIS:

E MAIS: