Manchester United volta a tropeçar, desta vez diante do Southampton (1-1)

Pela terceira vez em oito dias, o Manchester United não conseguiu vencer um jogo em que abriu o placar, ficando no empate (1-1) em Old Trafford com o Southampton, neste sábado, na abertura da 25ª rodada da Premier League.

Esses dois pontos que os ‘Red Devils’ deixam pelo caminho podem custar caro na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, embora ainda estejam em quinto lugar com 40 pontos, assim como o West Ham, 4º e último virtual classificado para a Champions.

Mas o Arsenal está um ponto atrás do United, e os ‘Gunners’ têm dois jogos a menos, enquanto o Tottenham está a quatro pontos e os ‘Spurs’ disputaram três jogos a menos.

O técnico interino Ralf Rangnick defendeu seus comandados. “Foi o terceiro jogo em que vencíamos por 1 a 0 e acho que ninguém deveria acreditar que os jogadores não se importam”, disse o treinador.

“A questão é com o grupo de jogadores que temos, como ficar mais compactos, mais agressivos. A questão é como defender uma vantagem. Isso é o principal, mas não é uma questão de os jogadores não quererem fazer isso”, garantiu Rangnick.

A partida deste sábado lembrou a eliminação na Copa da Inglaterra diante do Middlesbrough (1-1, 7-8 nos pênaltis), na sexta-feira da semana passada, ou o 1 a 1 contra o Burnley na terça-feira.

O United abriu por intermédio de Jadon Sancho, em clara evolução nas últimas semanas, que marcou com classe em um contra-ataque em velocidade puxado por Marcus Rashford (21).

Mas a vantagem com que chegaram ao intervalo era muito pequena, e o escocês Che Adams, aproveitando a falta de coordenação da defesa do time da casa, superou David de Gea com a ajuda da trave, aos 48 minutos.

O único ponto positivo deste jogo é que, ao contrário das partidas diante do ‘Boro’ e do Burnley, o Manchester United não desanimou depois de sofrer o gol de empate.

Um gol de Cristiano Ronaldo, anulado por impedimento (72) e uma cabeçada de Harry Maguire, no entanto, não impediram mais um tropeço do United.

Em outros jogos deste sábado o Brighton (9º) venceu o Watford (19º) por 2 a 0 como visitante, enquanto o Crystal Palace (12º) empatou em 0 a 0 com o Brentford (14º)

Já o Everton (16º) ganhou fôlego e uma boa dose de ânimo ao derrotar o Leeds (15º) em casa por 3 a 0.

A jornada se encerra com o líder isolado Manchester City enfrentando o anfitrião Norwich City (18º).

— Jogos da 25ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Manchester United – Southampton 1 – 1

Everton – Leeds 3 – 0

Brentford – Crystal Palace 0 – 0

Watford – Brighton 0 – 2

Norwich City – Manchester City

– Domingo:

(11h00) Tottenham – Wolverhampton

Burnley – Liverpool

Newcastle – Aston Villa

(13h30) Leicester – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 60 24 19 3 2 57 14 43

2. Liverpool 51 23 15 6 2 60 19 41

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 40 24 12 4 8 42 31 11

5. Manchester United 40 24 11 7 6 38 32 6

6. Arsenal 39 22 12 3 7 34 25 9

7. Tottenham 36 21 11 3 7 28 27 1

8. Wolverhampton 34 22 10 4 8 19 17 2

9. Brighton 33 23 7 12 4 25 23 2

10. Southampton 29 24 6 11 7 30 37 -7

11. Aston Villa 27 22 8 3 11 31 35 -4

12. Crystal Palace 26 24 5 11 8 32 35 -3

13. Leicester 26 21 7 5 9 34 39 -5

14. Brentford 24 25 6 6 13 26 40 -14

15. Leeds 23 23 5 8 10 27 46 -19

16. Everton 22 22 6 4 12 28 38 -10

17. Newcastle 18 22 3 9 10 24 44 -20

18. Norwich City 17 23 4 5 14 14 46 -32

19. Watford 15 23 4 3 16 23 43 -20

20. Burnley 14 20 1 11 8 17 28 -11

bds/iga/aam

Saiba mais