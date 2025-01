Manchester United vence Southampton de virada no fim (3-1) com hat-trick de Amad Diallo

Em desvantagem no placar até os 82 minutos de jogo, o Manchester United reagiu a tempo e venceu por 3 a 1 o último colocado, o Southampton, nesta quinta-feira (16), no encerramento da 21ª rodada da Premier League.

Um hat-trick de Amad Diallo (82′, 90′ e 90’+4), o promissor atacante marfinense de 22 anos que tem sido importante para o United nos últimos tempos, deu alegria aos torcedores em Old Trafford, que temiam o pior depois que o Southampton abriu o placar aos 43 minutos com um gol contra do uruguaio Manuel Ugarte.

Graças a esta vitória, os ‘Red Devils’ passam do 15º para o 12º lugar, amenizando um pouco a sua complicada situação na tabela.

Esta é a primeira vitória do Manchester United na Premier League desde meados de dezembro. Nos últimos quatro jogos do campeonato inglês só conseguiu conquistar um ponto.

A derrota é especialmente dolorosa para o Southampton, que afunda lentamente rumo à Championship (2ª divisão). Tem apenas 6 pontos em 21 jogos e só venceu um jogo nesta Premier League.

Na outra partida disputada nesta quinta-feira pela primeira divisão inglesa, o Brighton (9º) venceu por 2 a 0 em sua visita ao Ipswich Town (18º), que ainda está na zona de rebaixamento. O japonês Kaoru Mitoma (59′) e o francês Georginio Rutter (81′) marcaram os gols dos ‘Seagulls’.

— Resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Terça-feira:

West Ham – Fulham 3 – 2

Brentford – Manchester City 2 – 2

Chelsea – AFC Bournemouth 2 – 2

Nottingham – Liverpool 1 – 1

– Quarta-feira:

Leicester – Crystal Palace 0 – 2

Everton – Aston Villa 0 – 1

Newcastle – Wolverhampton 3 – 0

Arsenal – Tottenham 2 – 1

– Quinta-feira:

Ipswich Town – Brighton 0 – 2

Manchester United – Southampton 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 47 20 14 5 1 48 20 28

2. Arsenal 43 21 12 7 2 41 19 22

3. Nottingham 41 21 12 5 4 30 20 10

4. Newcastle 38 21 11 5 5 37 22 15

5. Chelsea 37 21 10 7 4 41 26 15

6. Manchester City 35 21 10 5 6 38 29 9

7. Aston Villa 35 21 10 5 6 31 32 -1

8. AFC Bournemouth 34 21 9 7 5 32 25 7

9. Brighton 31 21 7 10 4 32 29 3

10. Fulham 30 21 7 9 5 32 30 2

11. Brentford 28 21 8 4 9 40 37 3

12. Manchester United 26 21 7 5 9 26 29 -3

13. West Ham 26 21 7 5 9 27 41 -14

14. Tottenham 24 21 7 3 11 43 32 11

15. Crystal Palace 24 21 5 9 7 23 28 -5

16. Everton 17 20 3 8 9 15 26 -11

17. Wolverhampton 16 21 4 4 13 31 48 -17

18. Ipswich Town 16 21 3 7 11 20 37 -17

19. Leicester 14 21 3 5 13 23 46 -23

20. Southampton 6 21 1 3 17 13 47 -34

