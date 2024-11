Manchester United vence o Leicester no último jogo sob comando do interino Van Nistelrooy

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2024 - 13:51 Para compartilhar:

Ruud van Nistelrooy encerrou sua passagem como técnico interino do Manchester United com uma vitória por 3 a 0 sobre o Leicester neste domingo. Foram quatro jogos sob comando do holandês, que conseguiu três vitórias e um empate, com 10 marcados e apenas 3 sofridos.

Apesar do bom desempenho neste recorte recente, o Manchester United continua na parte de baixo da tabela de classificação do Inglês e ocupa a 13ª posição, com 15 pontos após 11 rodadas. O time agora aguarda o início do trabalho do português Rúben Amorim, vindo do Sporting, como técnico principal.

Após a queda de Erik Ten Hag, Van Nistelrooy estreou no comando interino do United justamente contra o Leicester no dia 30 de outubro em jogo pela Copa da Liga da Inglesa e venceu por 5 a 2.

No reencontro, o Manchester United foi mais eficiente do que o rival. Conseguiu 3 gols em três finalizações corretas contra 5 tentativas na direção ao gol do Leicester, que não conseguiu balançar as redes.

O destaque do jogo foi o meia Bruno Fernandes, que completou 250 partidas com a camisa do Manchester United. O português abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Após receber um passe de Diallo pela esquerda, ele bateu da entrada da área. A bola entrou no canto esquerdo do goleiro Hermansen.

O segundo gol foi contra, de Kristiansen, aos 38 minutos, mas também contou com a participação de Bruno Fernandes. No segundo tempo, Garnacho selou o placar aos 37 minutos. Ele recebeu passe do português e acertou um belo chute de fora da área, sem chance para Hermansen.

Após a Data Fifa, o Manchester United já terá Rúben Amorim no banco e enfrenta o Ipswich pela 12ª rodada do Inglês no dia 24. O Leicester está na 15ª posição, com 10 pontos, e joga em casa com o Chelsea no dia 23.

Nos outros jogos do Inglês na manhã deste domingo, o Nottigham Forest perdeu em casa, de virada, para o Newcastle por 3 a 1, e o Ipswich conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao marca 2 a 1 sobre o Tottenham no estádio do rival.

O zagueiro brasileiro Murillo fez o gol do Nottigham Forest aos 21 minutos do primeiro tempo, mas Newcastle virou na segunda etapa com gols de Isak, do brasileiro Joelinton e de Barnes. Com o revés, o Nottigham Forest pode perder o terceiro lugar na classificação. O Newcastle subiu para a oitava colocação.

No Tottenham Hotspur Stadium, o Ipswich deixou a zona de rebaixamento com gols de Szmodics e Delap no primeiro tempo. Betancurt diminuiu no segundo tempo, mas o Tottenham, sem Richarlison (lesionado), não foi capaz de chegar ao empate.