Manchester United vence Lyon na prorrogação e pega Athletic Bilbao nas semis da Liga Europa

O Manchester United se classificou para as semifinais da Liga Europa ao vencer o Lyon por 5 a 4 na prorrogação com uma virada épica em Old Trafford nesta quinta-feira (17) em que o time francês chegou a fazer 4 a 2 apesar de jogar com um homem a menos.

Os ‘Red Devils’ abriram o placar por meio de Manuel Ugarte (10′) e Diogo Dalot ampliou no fim do primeiro tempo (45’+1).

Mas Corentin Tolisso (71′) e Nicolas Tagliafico (78′) empataram para o Lyon, que ficou em desvantagem numérica após a expulsão de Tolisso (89′), que recebeu um segundo cartão amarelo.

Apesar disso, os franceses marcaram na prorrogação por meio de Rayan Cherki (105′) e Alexandre Lacazette (110′, de pênalti), mas uma penalidade convertida por Bruno Fernandes (114′), seguida por gols de Kobbie Mainoo (120′) e Harry Maguire de cabeça (120’+1) garantiram a classificação do time inglês, que enfrentará o Athletic Bilbao nas semifinais.

Os ‘Red Devils’ estão em 14º lugar na Premier League inglesa e uma derrota quase certamente significaria ficar de fora das competições europeias na próxima temporada.

Com a vitória dramática desta quinta-feira, o United está a apenas três jogos de um troféu europeu e da salvação para o acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada.

