Manchester United vence Liverpool com gol nos acréscimos da prorrogação na Copa da Inglaterra

Em um jogo eletrizante, o Manchester United garantiu a última vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra ao vencer o Liverpool neste domingo por 4 a 3, com gol nos acréscimos da prorrogação, após empate em 2 a 2 no tempo normal. O clássico terminou com 53 finalizações (28 para o Manchester United).

O Manchester United jogava o clássico em seu estádio do adversário, começou melhor e fez 1 a 0 no início do confronto, mas viu o rival se recuperar, dominar o jogo por alguns momentos e venceu no final do jogo. O Manchester mantém assim sua última chance de título na temporada. O time foi o último colocado em seu grupo na Liga dos Campeões e nem avançou à Liga Europa, caiu nas oitavas da Copa da Liga Inglesa e ocupa apenas a sexta colocação no Campeonato Inglês, distante (9 pontos) até mesmo de uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Com a vitória no Old Trafford neste domingo, o Manchester United se junta a Manchester City, Coventry e Chelsea nas semifinais da Copa da Inglaterra. Os confrontos serão definidos por sorteio.

O Liverpool já conquistou a Copa da Liga Inglesa ao vencer o Chelsea na final, é um dos favoritos ao título da Liga Europa, na qual enfrenta a Atalanta nas quartas de final, e é vice-líder do Campeonato Inglês (64 pontos) em uma disputa ferrenha com Arsenal (64) e Manchester City (63).

Apesar da temporada ruim, o Manchester United começou pressionando o Liverpool e conseguiu marcar logo aos 10 minutos. Após uma rápida cobrança de falta, Garnacho apareceu livre diante do goleiro Kelleher, que defendeu mas ofereceu rebote. McTominay aproveitou e fez 1 a 0.

O Liverpool teve um gol anulado antes da virada no primeiro tempo. O japonês marcou aos 37 minutos após iniciar a jogada. Ele tocou para Salah na direita, recebeu o cruzamento na área e finalizou. O VAR anotou impedimento do atacante egípcio ao receber passe de Endo.

Sete minutos depois, o gol do Liverpool valeu. O defensor Quansah teve liberdade para avançar em diagonal desde a intermediária até a área. Ele cruza para Nunez que passa para Mac Allister. O argentino chuta forte, a bola desvia na zaga e entra no gol de Onana.

Bruno Fernandes perdeu a bola no campo de defesa do United para Gomez. Após cruzamento para a área, Nunez chuta forte e Onana defende, mas a bola sobra na frente do gol para Salah, que chuta forte. A bola bate na trave esquerda antes de entrar. Foi o 13º do atacante egípcio em 14 jogos contra o Manchester United.

No segundo tempo, o Liverpool teve várias oportunidades para definir a vitória, mas desperdiçou e foi castigado. Aos 43 minutos, o Manchester United chegou ao empate com o brasileiro Antony, que começou no banco e entrou no lugar de Hojlund. Ele acionou Garnacho na esquerda e recebeu de volta dentro na área. Cercado por quatro jogadores do Liverpool, ele conseguiu virar e finalizar de direita no canto esquerdo de Kelleher. Foi apenas o segundo gol do brasileiro na temporada.

No último lance do tempo normal, Rashford desperdiçou uma oportunidade clara. Sozinho diante de Kelleher, ele chutou à esquerda do gol.

Na prorrogação, o jogo continuou intenso, e o Liverpool marcou com outro jogador que começou na reserva. Elliott entrou no jogo quase ao mesmo tempo que Antony e marcou aos 15 minutos do primeiro tempo. Com liberdade, ele finalizou de perna esquerda de fora da área. A bola desviou em Eriksen, passou por baixo das pernas de Maguire e entrou no canto direito de Onana.

Rashford se redimiu da chance perdida no final do tempo normal aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação. Ele recebeu passe de McTominay dentro de área e finalizou de primeira no canto esquerdo.

O gol da classificação veio já nos acréscimos da prorrogação. Diallo recebeu passe em profundidade de Garnacho e finalizou dentro da área no canto. Após o gol, Diallo ainda foi expulso.

