Manchester United vence Liverpool (3-2) e vai às oitavas da FA Cup

O Manchester United se classificou neste domingo para as oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao vencer em Old Trafford o Liverpool por 3 a 2, resultado que evidencia o mau momento vivido pelos atuais campeões da Premier League.

Os dois times haviam ficado apenas no empate em 0 a 0 quando se enfrentaram no campeonato inglês no fim de semana passado.

Mas desta vez não houve a mesma cautela por parte das duas equipes em uma disputa aberta que acabou com as esperanças do Liverpool de um primeiro título de copa nacional sob o comando de Jurgen Klopp por mais uma temporada.

Um tiro livre direto certeiro de Bruno Fernandes a 12 minutos do fim foi o golpe fatal para os ‘Reds’.

Antes disso, em um duelo nas alturas, Mohamed Salah abriu o placar aos 18 minutos de jogo.

Mason Greenwood (26) e Marcus Rashford (48) viraram para o Manchester United.

Salah reapareceu para deixar tudo igual (58) mas 20 minutos depois veio o gol da vitória do United.

O time comandado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer vai enfrentar o West Ham nas oitavas de final.

– Chelsea, Leicester e Burnley avançam –

Mais cedo, com um hat-trick do atacante Tammy Abraham, o Chelsea venceu por 3 a 1 o Luton, da segunda divisão, e garantiu a vaga nas oitavas de final da FA Cup.

Esta vitória também trouxe mais tranquilidade para o técnico dos ‘Blues’, Frank Lampard, ameaçado no cargo após os últimos resultados da equipe na Premier League.

O Chelsea ocupa apenas o nono lugar no campeonato inglês, apesar de mais de 300 milhões de dólares de investimento em transferências na pré-temporada.

Uma das principais dores de cabeça de Lampard tem sido o fraco desempenho de Timo Werner, astro da equipe nesta temporada. O atacante alemão perdeu um pênalti nos momentos finais da partida deste domingo.

Abraham marcou dois gols no primeiro tempo (aos 11 e 17 minutos), mas um erro do basco Kepa Arrizabalaga, segundo goleiro do Chelsea, permitiu que Jordan Clark diminuísse (30).

Para alívio do time londrino, Abraham fechou a conta no final da partida (74).

Nas oitavas de final, o Chelsea vai enfrentar o Barnsley, clube da segunda divisão, que venceu o Norwich por 1 a 0 no sábado.

Também neste domingo, o Burnley venceu o Fulham por 3 a 0 em um duelo entre times da Premier League e o Leicester, um dos que lutam pelo título do campeonato inglês, cumpriu as previsões (3-1) contra o Brentford, da segunda divisão.

Os Foxes, venceram de virada após sofrer um gol do zagueiro dinamarquês Mads Sorensen logo aos 7 minutos.

No segundo tempo o ponta-direita turco Cengiz Ünder (46), o belga Youri Tielemans, de pênalti, (51) e o meia James Maddison (71) garantiram a vaga.

— Resultados e programação da quarta fase da Copa da Inglaterra:

– Sexta-feira:

Chorley (amador) – WOLVERHAMPTON (D1) 0 – 1

Gol:

Wolverhampton: Vitor Ferreira (12)

– Sábado:

SOUTHAMPTON (D1) – Arsenal (D1) 1 – 0

Gol:

Southampton: Gabriel (24, gol contra)

SWANSEA (D2) – Nottingham Forest (D2) 5 – 1

Gols:

Swansea: Cullen (7, 67), Grimes (29, 61 de pênalti), Cooper (84)

Nottingham: Knockaert (56)

BARNSLEY (D2) – Norwich City (D2) 1 – 0

Gol:

Barnsley: Styles (56)

Millwall (D2) – BRISTOL CITY (D2) 0 – 3

Gols:

Bristol: Diedhiou (32 de pênalti), Wells (58), Semenyo (72)

BRIGHTON (D1) – Blackpool (D3) 2 – 1

Gols:

Brighton: Bissouma (27), Alzate (58)

Blackpool: Madine (45)

SHEFFIELD UNITED (D1) – Plymouth Argyle (D3) 2 – 1

Gols:

Sheffield United: Basham (39), Sharp (47)

Plymouth: Camara (75)

WEST HAM (D1) – Doncaster Rovers (D3) 4 – 0

Gols:

West Ham: Fornals (2), Yarmolenko (32), Butler (54 gol contra), Afolayan (78)

Cheltenham Town (D4) – MANCHESTER CITY (D1) 1 – 3

Gols:

Cheltenham: May (59)

Manchester City: Foden (81), Gabriel Jesus (84), Ferran Torres (90+4)

– Domingo:

CHELSEA (D1) – Luton Town (D2) 3 -1

Gols:

Chelsea: Abraham (11, 17 e 74)

Luton: Clark (30)

Fulham (D1) – BURNLEY (D1) 0 – 3

Gols:

Burnley: Rodríguez (31, 71 de pênalti), Long (81)

Brentford (D2) – LEICESTER (D1) 1 – 3

Gols:

Leicester: Under (46), Tielemans (51 de pênalti), Maddison (71)

Brentford: Sorensen (7)

MANCHESTER UNITED (D1) – Liverpool (D1) 3 – 2

Goles:

United: Greenwood (26), Rashford (48), Fernandes (78)

Liverpool: Salah (18, 59)

(17h00) Everton (D1) – Sheffield Wednesday (D2)

– Segunda-feira:

(16h45) Wycombe Wanderers (D2) – Tottenham (D1)

– Terça-feira:

(12h00) Bournemouth (D2) – Crawley Town (D4)

Obs: as equipes em caixa-alta estão classificadas para as oitavas de final.

