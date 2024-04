Manchester United vence Coventry nos pênaltis e vai enfrentar City na final da FA Cup

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/04/2024 - 16:06 Para compartilhar:

O Manchester United vai enfrentar o vizinho City na final da Copa da Inglaterra, depois de ter derrotado em Wembley o modesto Coventry em uma semifinal frenética neste domingo (21) que terminou empatada em 3 a 3 após a prorrogação e foi decidida nos pênaltis (4-2 para o United).

Os ‘Red Devils’, que venciam por 3 a 0 a 20 minutos do fim, viram o seu adversário da segunda divisão inglesa empatar nos acréscimos e mandar o jogo para a prorrogação e depois para as penalidades máximas.

O dinamarquês Rasmus Hojlund, que se encarregou da última cobrança, enterrou as esperanças do atual oitavo colocado da segunda divisão inglesa, que errou dois chutes dos onze metros. O brasileiro Casemiro havia desperdiçado a primeira cobrança da série.

“Foi um jogo incrível, um jogo estranho também”, disse o técnico do United, Erik Ten Hag à ITV.

“Tivemos o controle total por tanto tempo e depois o perdemos na reta final. Mostramos resiliência para vencer a disputa de pênaltis”, analisou o treinador holandês.

“Temos que melhorar. Conversamos muito sobre isso. Primeiro você tem que se colocar em uma posição de vitória, mas depois tem que superar os limites”, concluiu.

Os ‘Red Devils’ tentarão se vingar no dia 25 de maio, também em Wembley, do vizinho City, que os derrotou por 2 a 1 na última final da Copa da Inglaterra, em junho do ano passado, no norte de Londres.

O campeão da FA Cup ganha uma vaga na próxima edição da Liga Europa, uma oportunidade de ouro para o atual sétimo colocado da Premier.

A equipe comandada por Erik ten Hag se beneficiou primeiro das lacunas defensivas do adversário para depois pagar pelas suas.

Scott McTominay sozinho com o gol vazio, abriu o placar ao desviar para a rede um cruzamento poderoso de Diogo Dalot (23′).

Harry Maguire (45’+1) aproveitou um erro de marcação para desviar de cabeça um escanteio de Bruno Fernandes. O próprio português fez 3 a 0, no início do segundo tempo (58′).

O Coventry City reagiu por intermédio de Ellis Simms (71′). Foi o sexto gol do atacante de 23 anos nos últimos três jogos da Copa da Inglaterra.

Em seguida, o lateral-esquerdo do United Aaron Wan-Bissaka desviou um chute de Callum O’Hare para o próprio gol (79′), antes de cometer pênalti quando a bola atingiu sua mão dentro da área nos acréscimos, o que levou ao empate no pênalti cobrado pelo atacante americano do Coventry, Haji Wright.

Na prorrogação, a modesta equipe da segunda divisão mandou uma bola no travessão (116′) e Victor Torp balançou a rede levando a torcida ao delírio (120’+1). Mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um impedimento no momento do passe.

jta/cyj/iga/eb/aam

MANCHESTER UNITED