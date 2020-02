Manchester United vence Chelsea e entra na luta por vaga na Champions

O Manchester United derrotou o Chelsea em Stamford Bridge por 2 a 0, nesta segunda-feira pela 26ª rodada da Premier League, resultado que o coloca em plenas condições de lutar pelo quarto lugar e uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O francês Anthony Martial (45) e o inglês Harry Maguire (66), com dois chutes na cabeça, foram os autores dos gols do United.

Os franceses Kurt Zouma (56) e Olivier Giroud (78) marcaram para o Chelsea, mas os dois gols foram anulados após consulta ao VAR.

Com esse resultado, o Chelsea continua ocupando o quarto lugar que permite disputar a próxima edição da Champions, com 41 pontos, mas sua posição é ameaçada pelo Tottenham (40), Sheffield United (39) e pelo próprio Manchester United (38). Wolverhampton e Everton, ambos com 36 anos, também não estão descartados.

Depois de sofrer a quinta derrota da temporada em seu estádio (com cinco vitórias e três empates), a equipe treinada por Frank Lampard continua mostrando sinais de fraqueza à medida que a temporada avança. Além disso, vê as chances de alcançar o pódio diminuírem (o terceiro colocado Leicester já tem 9 pontos de vantagem), e ainda corre o risco de ficar fora da Champions.

Lampard voltou a colocar Willy Caballero no gol no lugar do ‘punido’ Kepa Arrizabalaga e o argentino foi incapaz de evitar os dois gols do United, ambos de cabeça.

Pouco antes do intervalo, Martial colocou os visitantes em vantagem superando o zagueiro central dinamarquês Andreas Christensen e desviando um cruzamento de Aaron Wan-Bissaka.

Em um escanteio cobrado pelo português Bruno Fernandes, Maguire subiu na segunda trave e ampliou.

Além do resultado negativo, o Chelsea perdeu um de seus principais jogadores. O francês N’Golo Kanté foi substituído logo aos 10 minutos por Mason Mount, aparentemente devido a um problema muscular.

Esta rodada peculiar, que ocorreu ao longo de 15 dias para permitir que os clubes descansassem, vai terminar na quarta-feira com o jogo entre Manchester City (2º) e West Ham (18º).

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Everton – Crystal Palace 3 – 1

Brighton – Watford 1 – 1

– Domingo:

Sheffield United – AFC Bournemouth 2 – 1

– Sexta-feira:

Wolverhampton – Leicester 0 – 0

– Sábado:

Southampton – Burnley 1 – 2

Norwich City – Liverpool 0 – 1

– Domingo:

Aston Villa – Tottenham 2 – 3

Arsenal – Newcastle 4 – 0

– Segunda-feira:

Chelsea – Manchester United 0 – 2

– Quarta-feira:

(16h30) Manchester City – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 26 25 1 0 61 15 46

2. Manchester City 51 25 16 3 6 65 29 36

3. Leicester 50 26 15 5 6 54 26 28

4. Chelsea 41 26 12 5 9 43 36 7

5. Tottenham 40 26 11 7 8 43 34 9

6. Sheffield United 39 26 10 9 7 28 24 4

7. Manchester United 38 26 10 8 8 38 29 9

8. Wolverhampton 36 26 8 12 6 35 32 3

9. Everton 36 26 10 6 10 34 38 -4

10. Arsenal 34 26 7 13 6 36 34 2

11. Burnley 34 26 10 4 12 30 39 -9

12. Southampton 31 26 9 4 13 32 48 -16

13. Newcastle 31 26 8 7 11 24 40 -16

14. Crystal Palace 30 26 7 9 10 23 32 -9

15. Brighton 27 26 6 9 11 31 38 -7

16. AFC Bournemouth 26 26 7 5 14 26 40 -14

17. Aston Villa 25 26 7 4 15 34 50 -16

18. West Ham 24 25 6 6 13 30 43 -13

19. Watford 24 26 5 9 12 24 40 -16

20. Norwich City 18 26 4 6 16 24 48 -24

